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Gina Haspel, CIA Başkanlığı için gün sayıyor

ABD Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo’dan boşalan CIA Başkanlığı koltuğunu doldurması için aday gösterilenHaspel’in resmen tayin edilebilmesi için Senato İstihbarat Komisyonu sorgulaması 9 Mayıs’ta yapılacak.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:54
Gina Haspel, CIA Başkanlığı için gün sayıyor

İlk kadın CIA Başkanı olmaya hazırlanan Haspel'in kariyerine ilişkin CIA tarafından bilgiler paylaşıldı. Paylaşılan bilgiler arasında ilginç detaylar yer alıyor. CIA'nın imaj değişikliğine gitmek için ilk kadın başkanlarını göreve getirdiği konuşulurken, Haspel'in yalnızca bu sebepten dolayı getirilmediği tahmin ediliyor. Uzun yıllar CIA'da üst düzey görevlerde bulunan Haspel'in çok iyi derecede Türkçe ve Rusça konuşabildiği ortaya çıktı. CIA tarafından yayınlanan özgeçmiş bilgilerinde yer alan detaylarda Haspel'in 2000 yılında Ankara'da görev yaparken Türkçeye akıcı derecede hâkimiyet sağladığı da belirtiliyor.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 07:54
  1. Ankara
  2. Gina Haspel

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