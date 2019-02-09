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GİMDES’e uluslararası ilgi

GİMDES, İslam kültürünü daha yakından tanımak ve Helal sertifikalandırma çalışmaları hakkında doğru bilgileri kaynağından öğrenmek isteyen Kore ve Tayland'dan gelen heyetleri ağırladı.

09 Şubat 2019 Cumartesi 09:47
GİMDES’e uluslararası ilgi

İslam Kültürü ve Helal Gıda konularında çalışmalar yürütmek için Türkiye’ye gelen Son Ji-won ve ekip arkadaşları Kore Sun Moon Üniversitesi öğrencileri, İslam kültürünü daha yakından tanımak ve Helal sertifikalandırma çalışmaları hakkında doğru bilgileri kaynağından öğrenmek için GİMDES’i ziyaret ettiler.

Kore’den ziyaret

Öğrencilerin sorularını cevaplayan GİMDES Başkanı Dr. Kami Büyüközer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Öncelikle 20 yıl Yüksek Okulda, yüzlerce öğrenciye hocalık yapmış biri olarak, bu sorulara doğru cevaplar aramak için Güney Kore’den kalkıp buralara kadar gelmeniz hususunda sizi tebrik ediyorum. Geçtiğimiz yüzyılın başlarında çeşitli devletlerden oluşmuş, emperyalist düşüncelere sahip bir topluluk güç kazanarak dünyayı dizayn etmeye kalkıştı. Ekonomik gücü elinde tutmak için de başta gıda ürünlerinin üretim sistemlerini, üretim proseslerini, dağıtım yollarını ele geçirerek global bir emir komuta sistemi oluşturdular. Çok geçmeden insanlar bu yeni sistemin hayır getirmediğinin, hastalıkların artığının farkına vardı. Bazı toplumlarda bu sisteme karşı organik ürün adı ile yeni bir sistemi ileri sürdü, Yahudi toplumu Kosher sertifikasını gündeme getirdi. Sonunda ikinci büyük nüfusa sahip Müslümanlar Helal ürün sistemini yer yer uygulama başladı.” 

Tayland heyeti de GİMDES’te

Tayland Songkla Üniversitesi Helal Enstitüsü'nde görevli bir heyet işbirliği ve bilgi alışverişinde bulunmak üzere GİMDES’e bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Tayland Songkla Üniversitesi'nden gelen heyeti GİMDES başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer karşıladı. GİMDES’in Türkiye›deki kuruluş tarihinden bahsederek katkı maddeleri ve barındırdığı tehlikeler hakkında konuşma yapan Dr. Büyüközer ifadelerine şöyle devam etti: “Müslümanlar ister az olsun ister çok olsun devletler Müslümanlara göre üretim yapmamaktır. Bizler hep birlikte 2 milyar Müslüman olarak işbirliğiyle hareket etmek zorundayız. Müslümanlar olarak bu baskıdan kurtulmalıyız.

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Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 09:47
  1. İslam Kültürü
  2. Helal Gıda
  3. Son Ji-won
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  6. GİMDES
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  8. Kosher sertifikası
  9. Tayland Songkla Üniversitesi Helal Enstitüsü
  10. Tayland Songkla Üniversitesi
  11. GİMDES başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer

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