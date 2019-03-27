Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni





İSTANBUL (AA) - Bu yıl 65.'si düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri, törenle sahiplerini buldu.

Volkswagen Arena'da gerçekleştirilen törende, 2018 yılı için zirveye çıkanlar ödüllerini aldı. Geceye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile spor, sanat ve iş dünyasından isimler katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıkladığı "Yılın Sporcusu" ödülü, milli atlet Ramil Guliyev'in oldu. Guliyev'e ödülünü Bakan Kasapoğlu verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ödül törenine katılan sporcuların hikayeleriyle burada olduğunu söyledi.

Ödülün, buluşacağı isimler için gurur kaynağı olacağına inandığını ifade eden Bakan Kasapoğlu, "Gençlerimize, insanlarımıza ilham kaynağı olan birbirinden değerli hikayelerin buluştuğu bu anlamlı gecede sizlerle bir arada olmaktan, bu anlamlı geceye şahitlik etmekten mutluluk duyuyorum. Dünyanın en uzun soluklu, Türkiye'nin ise eski ve en saygın spor ödülleri organizasyonu olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde 65 yılı geride bırakmış oluyoruz." diye konuştu.



Türk sporcusunun gelişimine büyük katkılar sunan, spor geleneğinin anlamlı şekilde ilerlemesinin temellerini atan ve bugünlere gelmesine katkı sağlayan duayenleri rahmet ve minnetle yad ettiğini aktaran Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde son 17 yılda sporun ve sporcunun gelişimi ve sportif başarı anlamında çok büyük hamleler, devrim niteliğinde işler gerçekleştirildi. Ülkemizin sportif tesisleşmedeki geldiği nokta pek çok Avrupa ülkesi ile kıyaslandığında çok anlamlı bir düzeyde. İnşallah bundan sonraki süreçte sporun tabana yayılmasıyla ilgili geliştireceğimiz strateji ve politikalarla hem sporu tabana yayma noktasında hem de sportif başarıda çok daha güzel günlerin bizi beklediği inancıyla, temennisiyle bu anlamlı gecede yarışmaya katılan herkesi ödül alan tüm spor camiamızın değerli sevgili mensuplarını tebrik ediyorum."

"Yılın Takımı" ödülünü VakıfBank Kadın Voleybol Takımı kazanırken, "Yılın Antrenörü" ödülünü Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic aldı. "Yılın futbolcusu" ödülüne de İtalya'nın Roma takımında forma giyen milli oyuncu Cengiz Ünder layık görüldü.

"Yılın çıkış yapan sporcusu" ödülü Almanya'nın Stuttgart takımında forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın olurken, "Yılın kadın sporcusu" ödülü milli tekvandocu İrem Yaman'a verildi.





- Ödül alan isimler





Yılın Paralimpik Sporcusu-Takımı Ödülü: Ampute Futbol Milli Takımı

Yılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Fuat Çapa

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Ozan Kabak (Stuttgart)



Yılın Kadın Sporcusu: İrem Yaman

HDI Sigorta Özel Ödülü: Mert Günok

Namık Sevik Özel Ödülü: Cemal Ersen

Altınyıldız Classics Özel Ödülü: Ricardo Quaresma

Yılın Gillette Gibi ESpor Takımı: 1907 Fenerbahçe Espor

Milka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Fatih Arda İpcioğlu

Erdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türk Hava Yolları

Yılın Futbolcusu Ödülü: Cengiz Ünder

Yılın Antrenörü Ödülü: Zeljko Obradovic

İslam Çupi Özel Ödülü: İsmet Badem

Yılın Takımı: VakıfBank Kadın Voleybol Takımı

Yılın Sporcusu: Ramil Guliyev



