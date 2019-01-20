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"Giderek daha iyiye giden bir programımız var"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Bundan 5-6 ay önce de bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalmıştık. Hamdolsun onun ilk şok dalgasını atlatmış olduk. Giderek daha iyiye giden bir programımız var"- "2019'un 2018'e göre çok daha iyi geçeceğini ve 2020'nin de daha iyi olacağını düşünüyorum"

20 Ocak 2019 Pazar 21:11
"Giderek daha iyiye giden bir programımız var"

ELAZIĞ (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bundan 5-6 ay önce de bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalmıştık. Hamdolsun onun ilk şok dalgasını atlatmış olduk. Giderek daha iyiye giden bir programımız var." dedi.

Dönmez, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililere yönelik yaptığı konuşmada, Elazığ'ın bölgenin yıldızı ve parlayan marka şehirlerden biri olduğunu belirterek, daha çok hizmeti ve yatırımı hak ettiğini belirtti.

Kentin yer altı ve yer üstü zenginlikleri, enerji ve tabii kaynakları bakımından önemli bir potansiyeli barındırdığını vurgulayan Dönmez, Elazığ'ın bunun yanı sıra yetiştirdiği devlet ve bilim adamları açısından da önemli bir yeri olduğunu ifade etti.

AK Parti hükümetleri döneminde bugüne kadar ciddi hizmetler ortaya konulduğunu aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

"2002 yılında 3 bin dolar mertebesinde olan gayri safi milli hasılamız bugün itibarıyla, henüz 2018 verileri yayınlanmadı ama 2017 verilerini rahatlıkla konuşabiliriz, 10 bin doların üzerinde. Yaklaşık 800 milyar dolar civarında toplam milli hasılamız var. Geldiğimiz noktada dünya ekonomisi içerisinde ilk 17'deyiz, satın alma paritesine göre baktığımızda ilk 13'deyiz. Hedefimiz cumhuriyetimizin yüzüncü yılında ülkemizi ilk 10'a sokmak."

Dönmez, ülkenin ekonomik olarak kalkınmasına engel olmak isteyenler bulunduğunu ve bölgede cereyan eden hareketlere bakıldığında herkesin bunun farkında olduğunu söyledi.

Ülkenin gelişmesine engel olmaya çalışanların bugün nerelerde olduğunu ve kime nasıl hesap verdiğini herkesin bildiğini vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Daha 2 yıl önce hain darbe girişiminde milletimiz Cumhurbaşkanımızın arkasında dik duruşuyla bir kez daha örnek bir dayanışmayı göstermiş oldu. Bundan 5-6 ay önce de bir ekonomik saldırıyla karşı karşıya kalmıştık. Hamdolsun onun ilk şok dalgasını atlatmış olduk. Giderek daha iyiye giden bir programımız var. 2019'un 2018'e göre çok daha iyi geçeceğini ve 2020'nin de daha iyi olacağını düşünüyorum. Ülkemizi bir gemiye benzetecek olursak maalesef 2000 yıllarına kadar bu gemi açık sulara açılamıyordu. Sık sık limana uğramak zorunda kalıyor, sık sık yolcu, mürettebat, kaptan değiştiriyorduk. Şimdi bu gemi 15 yıldır açık sulara açılabiliyor. Tabii açık denizlerde zaman zaman böyle fırtınalı havalara da yakalanabiliriz. Bazılarımızın başı dönebilir, midesi bulanabilir ama kaptanımıza güveniyoruz. Kaptanımız bundan daha kötü hava koşullarında sağ salim gemiyi limana ulaştırdı. Şimdi öyle ümit ediyorum ki seri bir şekilde yine sağ salim limanımıza ulaşacağız. Ama geminin altını oymaya çalışanlara da dikkat etmemiz lazım. Gemiyi deldirmeden bu hedefe ulaşacağız."

Bakan Dönmez, kentteki programı kapsamında Vali Çetin Oktay Kaldırım ile Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ı da makamlarında ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 21:11
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