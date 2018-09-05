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Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret 1 milyar doları buldu!

Venezuela ile Türkiye arasında 2018’in ikinci yarısında yaklaşık 1 milyar dolar tutarında ticaret gerçekleşti.

05 Eylül 2018 Çarşamba 07:57
Türkiye ile Venezuela arasındaki ticaret 1 milyar doları buldu!

ABD’nin ekonomik olarak savaş ilan ettiği iki ülke Türkiye ve Venezuela arasında 2018 yılının ikinci yarısında yaklaşık 1 milyon dolarlık ticaret yapıldığı öğrenildi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) raporlarına göre iki ülke arasında 892.4 milyon dolarlık ticaret gerçekleştirildi. Türkiye ve Venezuela’nın  bu yılın ikinci yarısındaki beklenti ise 1 milyar doların üzerinde ticaret olduğu aktarıldı.

Türkiye ile yapılan ticarete önem verdiklerini belirten Zulia Bölgesi Belediye Başkanı Francisco Arias Crdenas, Kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek Türk İş Fuarında yer alacaklarını belirterek, Fuar sayesinde muz, avokado, kakao gibi tarım ürünlerinin Türkiye’ye ihracatının arttıracağını belirtti. Crdenas tarım dışında metal, petrol ve petrokimya alanlarında da Türkiye ile işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Venezuella’da faliyet gösteren bir Türk ticaret derneğinin başkanı olan Hayri Küçükyavuz ise; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Venezuella Başkanı Nicolas Maduro’nun yakın tarihte imzaladıkları ikili işbirliği anlaşmaları gereğince iki ülke arasında ticari bağların güçlendirileceğini ve tarımsal işletmeler dahil olmak üzere güvenlik konularında da işbirliği yapılacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 07:57
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Venezuela
  4. ticaret

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