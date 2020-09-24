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Ekonomi Gıda mühendislerinden "tağşiş listelerinin kadrolu firmalarına" ağır ceza talebi
Ekonomi

Gıda mühendislerinden "tağşiş listelerinin kadrolu firmalarına" ağır ceza talebi

Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu: - "Bir firma birçok defa taklit ve tağşiş listelerinde ifşa edilmiş ve ceza uygulanmış olduğu halde aynı uygunsuzlukları tekrarlıyor. Buna artık dur denilmeli" - "Firmalar bu uygunsuzluklara devam ettiği takdirde faaliyetlerine devam edememeli, dahası halk sağlığını bozan ya da tehlikeye atan sorumlulara hapis cezası verilmeli"

Yeniakit Publisher
2020-09-24 11:01:20 -
Gıda mühendislerinden "tağşiş listelerinin kadrolu firmalarına" ağır ceza talebi

ANKARA (AA) - MUHAMMET EMİN HORUZ - Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdussamed Boyu, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit ve tağşiş listelerinde, genelde benzer uygunsuzlukların ve aynı firmaların yer aldığını belirterek, "Firmalar bu uygunsuzluklara devam ettiği takdirde faaliyetlerine devam edememeli, dahası halk sağlığını bozan ya da tehlikeye atan sorumlulara hapis cezası verilmeli." dedi.

Boyu, AA muhabirine, taklit ve tağşiş yapan firmaların, insanların sağlığını tehlikeye atmanın yanı sıra tüketiciyi de yanıltarak haksız kazanç sağladığını söyledi.

Gıda kontrol görevlileri tarafından yapılan denetimlerde ya da laboratuvar analizi sonucu çıkan uygunsuzluklarda ilgili firmalara para cezası verildiğini ifade eden Boyu, bu tür firmaların cezadan daha fazla kar sağladıkları için uygunsuz üretimi sürdürdüklerini bildirdi.

Boyu, bazı firmaların aynı listelerde defalarca yer aldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"15 Eylül'de yayımlanan listede yer alan bir firma 2016, 2018 yıllarında ve bu yıl 14 Şubat'ta ilan edilen listelerde de aynı uygunsuzlukla yer almış. Neredeyse son yıllarda yayınlanan bütün ifşa listelerinin kadrolu firması haline gelmiş. Bu firmanın 'tamamen bitkisel karışım' diye satışa sunduğu çikolatada ilaç etken maddesi sildenafil kullanılıyor. Yasak olmasına, ceza yazılarak ifşa edilmesine rağmen kullanmaya da devam ediyor."

- Faaliyetten men ve hapis cezası talebi

Boyu, aynı uygunsuzlukları tekrar eden firmalara karşı önlem alınmasının şart olduğunu dile getirerek, "Bir firma birçok defa taklit ve tağşiş listelerinde ifşa edilmiş ve ceza uygulanmış olduğu halde aynı uygunsuzlukları tekrarlıyor. Buna artık dur denilmeli. Firmalar bu uygunsuzluklara devam ettiği takdirde faaliyetlerine devam edememeli, dahası halk sağlığını bozan ya da tehlikeye atan sorumlulara hapis cezası verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecine rağmen gıda kontrol görevlilerinin üstün bir gayretle saha denetimlerini sürdürdüklerini vurgulayan Boyu, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşması adına çok kıymetli bir vazife ifa ediyorlar. Nitekim bu kadar gayrete rağmen aynı uygunsuzlukları yapan firmalar faaliyetlerine devam ediyor ve toplum sağlığını riske atıyor. Bu durum bize gıdada hileli üretime faaliyetten men, hapis cezası veya gerçek manada yaptırım içeren ceza düzenlemesinin ivedilikle yasalaşması gerektiğini gösteriyor. Bu düzenleme bir an önce yasalaşmalı ki toplum sağlığını tehlikeye atan, tüketiciyi yanıltan bu tür firmalar hak ettiği cezayı alsın."

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