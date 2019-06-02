Gıda imalathanelerine denetim Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda denetimleri yapılmaya devam ediyor.

Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda denetimleri yapılmaya devam ediyor.

Ramazan ayı içerisinde denetimlerine ağırlık veren Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı arifesinde de gıda imalatlarının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Hijyen ve standartlara uygun gıda imalatının yapılıp yapılmadığını denetleyen Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerini hijyen ve standartlara uygun imalat yapılması noktasında gerekli bilgilendirmeyi de beraberinde yapıyor. Battalgazi ilçesinde bulunan 75 fırında, 37 pastahanede ve 71 imalathanede denetimlerini sürdüren Battalgazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimin yapıldığı iş yerlerinin büyük oranda hijyen ve standartlara uygun imalat yaptıkları tespit edildi.

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