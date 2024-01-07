Gıda devi Purefood satıldı bakın kim, hangi şirket devraldı? Hizmet yapmak için kolları sıvadı, daha da zengin olacak

Purefood, lycka, Stark ve TEATOX markaları altında organik kalitede sürdürülebilir ve vegan yiyecekler satıyor.

Özellikle “lycka” markası altındaki çikolatalar Almanlar tarafından en çok tercih edilen çikolatalardan birisi konumunda bulunuyor. Purefood ayrıca satış gelirlerini sosyal projeleri desteklemek için kullanıyor. Markanın satış noktaları arasında Almanya’daki büyük süpermarketlerden olanRewe, Edeka, Müller, Kaufland ve AldiSüd yer alıyor.

2014 yılında kurulan şirket, ana hissedarı CORVIS Green'in yeniden yapılandırma çabalarının umulan başarıyı getirmemesinin ardından Ekim ayında Hamburg Bölge Mahkemesine iflas başvurusunda bulundu. Bir yıl önce hissedarlar, yedi çalışanlı şirkette yeniden yapılanma başlatmış ve eski AldiSüd yöneticisi Carlo Kohns'u genel müdür olarak atamıştı. Tedbirlerin istenilen başarıya ulaşmaması üzerine Corvisyatırımı kesti. Ancak ticari faaliyetler devam ediyordu.

Yeni yatırımcı olan İş Holding, lojistikten enerjiye, tarıma, medyaya ve gıdaya kadar uzanan faaliyet alanlarına sahip bir kuruluş olarak göze çarpıyor. Bunların yanı sıra, fastfood zincirleri Kentucky FriedChicken ve Pizza Hut da ISH bünyesi altında hizmet veriyor.

İş Holding İş Geliştirme ve Satış Yönetimi Sorumlusu Murat Hergüner, yaptığı açıklamada “Purefood markalarını ISH Grubu'na entegre etmek bizim için çok önemliydi. Çok yetenekli genç bir takımı çekebildiğimiz için özellikle mutluyuz. Lycka ürünlerindeki yeniliklerin kendimizi pazarda daha da iyi konumlandırmamızı sağlayacağına inanıyoruz.” dedi.

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İflas yöneticisi Dr. Jens-SörenSchröder ise "Yeni yatırımcısıyla birliktePurefood artık yeniden somut büyüme potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.