Gıda denetimlerinde 75 bin TL ceza kesildi

Sivas’ta Ramazan Bayramı öncesigıda denetimleri sıklaştırıldı.

Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü Ramazan bayramı öncesi gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlerini sıklaştırdı.Bugün yapılan denetimlere Sivas Tarım ve Orman İl Müdürü Seyit Yıldız’da katıldı.Yıldız denetimler sırasında yaptığı değerlendirmede, "Bayramın gelmesiyle birlikte özellikle artan tatlı, çikolata, şekerleme ve ekmek tüketiminin getireceği riskler sebebi ile hafta sonunda da denetimlerimize ara vermeden devam ediyoruz.Denetimlerimiz bayramda da nöbetçi ekiplerimiz tarafından yapılmaya devam edecektir. Bu kapsamda gıda güvenliğinin sağlanabilmesi için tüketicilerimize de büyük görevler düşmektedir. Tüketicilerimizin de aldıkları gıda maddelerinde seçici olmaları gıdaları satın alırken etiketsiz, ambalajsız ve açıkta satılan ürünalmamaları, son kullanma tarihlerine dikkat etmeleri ve tüketim sürecinde özellikle hayvansal gıdalarda muhafaza koşullarına dikkat etmeleri gerekmektedir. Bir sorunla karşılaştıklarında Alo Gıda 174 hattını arayarak şikayetlerini bildirmelerini rica ediyorum.”dedi.

875 iş yeri denetlendi

Yıldız, Ramazan ayı boyunca 875 iş yerini denetlediklerini belirtip, “Müdürlüğümüzde görevli gıda kontrol görevlilerince Ramazan Ayı boyunca ilimizde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetim planlaması yapılmış olup bu planlama kapsamında denetimlerimiz yapılmıştır. Bu kapsamda 875 adet işletmelere yönelik denetim yapılmış ve bu denetimler sonucunda uygun olmayan işletmelere toplam 75 bin 11 TL idari para cezası uygulanmıştır.”dedi.