Giannis Antetokounmpo kimdir? Giannis Antetokounmpo nereli? Giannis Antetokounmpo hayatı

Giannis Antetokounmpo kimdir? Giannis Antetokounmpo'in anne ve babası 1990'ların başlarında Nijerya'dan Yunanistan'a göç etmişti. Zor bir kararla tek çocukları olan Francis'i geride bırakıp büyük anne ve büyük babasına teslim etmişlerdi. Yunanistan'a kayıtsız göçmen olarak girmeyi başaran Veronica ve Charles Antetokounmpo'nun, burada dört çocukları daha oldu: Thanasis, Giannis, Alexis ve Kostas. Çocukları büyüyünce bu ülkede yabancılık çekmesinler diye hepsine Yunan isimleri vermeyi tercih ettiler. Giannis ve kardeşleri Atina'da doğmuş olsalar da, 18 yaşına kadar hiçbir ülkenin vatandaşı olmadan yaşadılar.

Giannis Antetokounmpo kimdir?

Giannis Antetokounmpo 6 Aralık 1994 tarihinde Atina’da doğdu. National Basketball Association (NBA) takımlarından Milwaukee Bucks forması giyen Nijerya asıllı Yunan profesyonel basketbolcudur. 2.11 metre boyundaki oyuncu öncelikli olarak uzun forvet pozisyonunda görev yapmaktadır. Oyuncu ayrıca kısa forvet pozisyonunda da oynayabilmektedir. 2019 ve 2020 yılında en değerli oyuncu olmuştur. Aynı zamanda da 2020 yılında ligin en iyi savunmacısı ödülünü almıştır.

Kendisi gibi basketbolcu olan ağabeyi Thanasis, New York Knicks tarafından 2014 NBA Seçmeleri'nde seçilmiştir. 2013 NBA Seçmeleri'nde Milwaukee Bucks tarafından 15. sırada seçilmiştir. 2020-21 NBA sezonunu takımı Milwaukee Bucks'la şampiyon olarak tamamlamıştır. Ayrıca 2021 NBA Finalleri En Değerli Oyuncu Ödülü'nü kazanmıştır.

Giannis Antetokounmpo NBA kariyer istatistikleri