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Biyografi Ghislain Konan kimdir? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ghislain Konan nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?
Biyografi

Ghislain Konan kimdir? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ghislain Konan nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Son dakika transfer haberi: Son dakika Fenerbahçe transfer haberi… Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer aldığı ifade edilen Ghislain Konan, Rakip kaleye attığı gollerle damgasını vuruyor. Fenerbahçe'nin transfer gündemine Reims forması giyen Ghislain Konan geldi. Peki; Ghislain Konan kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Konan hangi takımlarda oynadı? İşte tüm detaylar....

Yeniakit Publisher
2022-01-24 16:41:00 - 2022-01-24 16:46:52
Ghislain Konan kimdir? Fenerbahçe'nin ilgilendiği Ghislain Konan nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe Yönetimi, Reims ile temasa geçerek transfer ile ilgili beklentisini soracak. Ntvspor’un haberine göre, Ghislain Konan kulubüyle olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Konan, Fildişi Sahilleri'nin Afrika Uluslar Kupası E Grubu'nda oynadığı 3 maçın tamamında oynadı. Ghislain Konan, Fransa Ligue 1'de Reims forması ile 17 maçta 1 gol 2 asistlik performans sergiledi.

Ghislain Konan

Ghislain Konan kimdir?

27 Aralık 1995'te Fildişi Sahili'nin Abidjan şehrinde dünyaya gelen Ghislain Konan, sol bek pozisyonunda görev alıyor. 1.76 boyundaki futbolcunun transfermarkt değeri 6 milyon euro. Kariyyerine Mimosas U19'da başlayan Konan, daha sonra Guimaraes B, Guimaraes ve Reims'te forma giydi. Öte yandan Reims, Konan'ı almak için 2018-19 sezonunda 4 milyon euro ödemişti. Ghislain Konan, bu sezon toplamda 17 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretmeyi başardı.

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