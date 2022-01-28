Ghislain Konan Fenerbahçe'ye transfer mi olacak? Ghislain Konan kimdir, nereli kaç yaşında?

Fenebahçe transfer haberi! Ghislain Konan kimdir? Ghislain Konan’ın transferini bu hafta bitirmeyi planlayan sarı lacivertliler, futbolcuya yılda 1 milyon Euro artı bonus önerdi. Fenebahçe, 26 yaşındaki futbolcunun transferini birkaç gün içinde bitirmeyi hedefliyor. 2018 Temmuz’undan bu yana Stade Reims’te oynayan Konan’ın piyasa değeri 6 milyon Euro. Ancak sözleşmesi sezon sonu biteceği için uygun bir fiyata alınabileceği belirtildi. Ghislain Konan, Fildişi Sahili ile Mısır arasında önceki gün oynanan Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıktı.

Ghislain Konan kimdir?

Bu sezon Stade Reims’te 17 maç oynayıp 1 gol, 2 asist üreten Konan, halen devam eden Afrika Uluslar Kupası’nda Fildişi Sahili Milli Takımı’nın formasını giydi. Genç oyuncu, son 16 turunda Mısır’a penaltılarla elenen Fildişi Sahili’nin turnuvada çıktığı 4 maçın tamamında 90 dakika görev yaptı.

27 Aralık 1995 tarihinde Fildişi Sahili'nde dünyaya gelen 26 yaşındaki futbolcu küçük yaşlarda futbolla ilgilenmeye başladı. ASEC Mimosas'ın altyapı takımlarında forma giymeye başlayan futbolcu sol bek pozisyonunda görev alıyor. 1.76 boyunda olan futbolcunun Transfermarkt'ta güncel piyasa değeri 6 milyon euro.

Kariyyerine Mimosas U19'da başlayan Konan, daha sonra Guimaraes B, Guimaraes ve Reims'te forma giydi. Öte yandan Reims, Konan'ı almak için 2018-19 sezonunda 4 milyon euro ödemişti. Ghislain Konan, bu sezon toplamda 17 maça çıkarken 1 gol 2 asist üretmeyi başardı. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan futbolcu kısa süre içerisinde Türkiye'ye transfer olabilir.