GGC’nin 34’üncü ‘Yılın Başarılı Gazetecileri’ yarışması başvuruları başladı

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ’Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri’ yarışmasına başvurular başladı.

GGC tarafından yapılan duyuruda, yarışmaya GGC üyesi olmayan gazetecilerin de katılabileceği belirtilerek, gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet yayınlarına ödül verileceği bildirildi. Bir başka gazeteci örgütünden ödül alan eserin değerlendirilmeyeceği kaydedilen duyuruda, gazete, internet ve dergi haberi, TV haberi, radyo haberi, fotoğraf, röportaj ve yazı dizisi veya köşe yazısı, sayfa düzeni, görüntü, Kürtçe haber, haber program ve jüri özel ödülü dallarında ödül verileceği ifade edildi.

Duyuruda, başvuru şartları şöyle sıralandı:

“Yönetim Kurulu, ödül verilecek dallarda başvuruları için adaylara çağrıda bulunur. Üyeler, Cemiyete ıslak imzalı dilekçe ile eserleri aktardığı CD veya flash diskle başvurur. Yönetim Kurulu ödül verilecek dallarda, o dallarda aday olmayan konusunda uzman kişilerden oluşacak jüri heyetini kurar. Adaylar her dalda bir eserle başvurabilir. Ancak tüm dallarda 2 eserle müracaatta bulunabilir. Her dalda sadece bir esere ödül verilir. Ödüle değer eser bulunamazsa o dalda ödül verilmez. Ancak jüri yüksek puan alan eserlerde uygun görürse mansiyon ödülü de verebilir. Kolektif çalışmalar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır. Eseri meydana getirenlerin aralarında bir kişiyi aday göstermeleri halinde, ödül sadece bu adaya verilir. Tüm dallarda gönderilen dijital materyaller iade edilmez. Adayların çalışmalarını üst bilgi yazısıyla haberin yayınlanan kopyasını dijital materyaller olarak teslimi gerekir. Yarışmaya katılacak aday eserlerin 1 Eylül 2018 ile 20 Ağustos 2019 tarihleri arasında yayınlanmış olması gerekmektedir. Başvuru yapanlar jüri özel ödülü için ve jüri üyeleri de yazılı teklifte bulunabilir. Aday eserlerin değerlendirilmesinde eserin yapım ve yayın tarihini, teknik özelliklerini, uzunluğunu, varsa müzik yapımcısının adlarını içeren bir yazının aday tarafından hazırlanıp film ya da bant şeklindeki orijinal kopyasının dijital ortamına aktarılmış olarak GGC’nin, Sümer Park içindeki idare binasına elden veya Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, Şehitlik Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Sümer Park içi- Yenişehir/Diyarbakır’ adresine elden yada posta ile 21 Ağustos 2019’a kadar ulaştırılması gerekmektedir.”