Gezmek için otomobil çaldı

Samsun’da 1 şahısgezmek için çaldığı otomobille gezerken yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinin Kadifekale Mahallesi’nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.A. otomobilini park etti ancak anahtarını içinde unuttu.Bu durumu gören B.K. (41) isimli bir şüpheli de park halindeki otomobili gezmek için çaldı. Otomobille bir süre gezen B.K., daha sonra geceyi çaldığı otomobilin içinde yatarak geçirdi. Sabah olunca otomobille Samsun sokaklarında gezmeyi sürdüren B.K.’nin çalıntı otomobil ile gezdiğini fark eden Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus ekipleri Reşadiye Mahallesi’nde aracın peşine düşerek B.K.’yı çalıntı otomobille birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan B.K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerine teslim edildi. Suçunu kabul eden şahıs, otomobili gezmek için çaldığını eğer yakalanmasıydı otomobili geri bırakacağını iddia etti. Polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.