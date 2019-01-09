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Gezmek için gelmişlerdi! Üniversiteliler dehşeti yaşadı

Balıkesir'den İzmir'e gezmeye gelen üniversite öğrencisi iki gencin bulunduğu otomobilde çıkan yangın hasara neden oldu.

09 Ocak 2019 Çarşamba 06:37
Gezmek için gelmişlerdi! Üniversiteliler dehşeti yaşadı

Balıkesir Üniversitesi öğrencileri Baran Tüfekçi (18) ile Mustafa Keser (19), kiraladıkları 10 BEH 69 plakalı araçla İzmir'e gezmeye geldi.

Otomobil birden alev aldı


Tüfekçi yönetimindeki araç, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe mevkisinde giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Otomobili durdurup inen iki arkadaş, durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polisler yolu trafiğe kapattı, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışmalarının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.

'Yangın tüpüyle müdahale etmek istedik ama...'

Tüfekçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken yanık kokusu geldiğini ve aracın birden alev aldığını söyledi. Arkadaşıyla araçtan indiklerini belirten Tüfekçi, yangın tüpüyle müdahale etmek istediklerini ancak alevlerden korkup otomobilden uzaklaştıklarını dile getirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 06:37
  1. İzmir
  2. Balıkesir
  3. balıkesir
  4. izmir
  5. otomobil
  6. yangın

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