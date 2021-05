Gezici ünlüler Millete artist, siyoniste seyirci

Yavuz Selim İstanbul

Türkiye’nin her kesiminin tepki gösterdiği siyonist zulme çıt çıkarmayan ünlü simalar tek merkezden kumanda edildikleri provokatif eylemlerden geri durmazken, İsrail karşıtı tek bir sosyal medya paylaşımı yapmıyor.

Zorbalığın seyircileri

İşgal devleti İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskınlarda yüzlerce Müslümanın kanını akıtması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük tepki topladı. AK Parti’den CHP’ye, Vatan Partisi’nden İP’e, SP’den GP’ye hemen her siyasi oluşum İsrail’e tepki gösterirken, millet tek yürek siyonist vahşete lanet yağdırdı. Ancak hiçbir dini ve milli meselede toplumun hissiyatını paylaşmayan ünlü simalar, Aksa’ya postallarıyla giren işgalci İsrail’in militanlarına karşı tek bir sosyal medya paylaşımı dahi yapmadı.

Müzisyen, oyuncu, şair gibi kisveler altında milletten kazandığı paralarla lüks içinde yüzen ünlüler, ülkemizdeki her politik tartışmada mutlaka isimlerinden söz ettiriyor. Sanatçı bozuntuları; Gezi Parkı olaylarında kalkışmaya koşuyor, her seçim sürecinde koyun sürüsü gibi toplanıp, “Tamam”, “Her şey çok güzel olacak” gibi kampanyalara katılıyor, Kazdağları ve İkizdere gibi Türkiye’nin huzurunu bozan her provokasyonda baş gösteriyor. Söz konusu işgalci İsrail’in Mescid-i Aksa’daki zulmü olunca tamamı üç maymunu oynuyor.

İkizdere’ciler nerede?

Rize İkizdere’de projelenen taş ocağı aleyhine algı operasyonu yapan Tarkan, Sezen Aksu, Hülya Polat, Erdal Bayrakoğlu, Ayşenur Kolivar gibi şarkıcılar, Mescid-i Aksa’yı postallarla çiğneyen İsrailli haydutlara tepki gösteremedi.

Tam kapanma döneminde alkol satışının kısıtlanmasını diline dolayan Duman, Yüksek Sadakat, Moğollar ve Mor ve Ötesi gibi şarkı grupları sosyal medyadan İsrail’e çıt çıkaramadı.

‘Kaz’ kafalılar

Kazdağlarında ağaç bahanesiyle gece gündüz paylaşım yapan Cem Seyman, Cem Yılmaz, Gökhan Özoğuz, Melis Alphan, Banu Güven, Ata Demirer, Mert Fırat, Mehmet Günsür gibi isimler Siyonist zorbalara kör ve sağır.

Her seçim sürecinde ortalığa düşerek CHP lehine başlatılan “Her şey çok güzel olacak”, “Tamam” gibi sosyal medya kampanyalarına destek olarak takipçilerini yönlendiren isimler de Mescid-i Aksa konusunda milletin hissiyatını paylaşmıyor. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan’a karşı Twitter’da başlatılan “TAMAM” argümanına destek veren Metin Uca, Tolga Karaçelik, Yiğit Güralp, Elif Şafak, Fırat Tanış, Selda Bağcan, Atilla Taş, Ahmet Ümit, Meltem Cumbul, İlyas Salman, Ünsal Ünlü, Harun Tekin, Şevket Çoruh, Hayko Cepkin İsrail’e sessiz. 2019 yerel seçimlerinde aleni olarak CHP’yi destekleyen ve bu kapsamda İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun “Her şey çok güzel olacak” kampanyasına desteğini açıklayan şu isimler, yine mesleki alanlarının dışında olan Mescid-i Aksa meselesinde dut yemiş bülbüle dönmüş durumda: Cem Yılmaz, Gani Müjde, Yalın, Bülent Emrah Parlak, Mehmet Günsür, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Cem Davran, Hakan Özoğuz, Elçin Sangu, Onur Saylak, Şebnem Ferah, Damla Sönmez, Pelin Öztekin, Ayşe Özyılmazel, Defne Samyeli, Demet Özdemir, Gülse Birsel, Tarkan, Gökhan Özoğuz, Gülben Ergen, Ayşegül Aldinç, Hayko Cepkin, Hazal Kaya, Şevval Sam, Mert Fırat, Berna Laçin, Ceyda Düvenci, Yonca Lodi, Cem Davran, Ferhan Şensoy, Nilgün Belgün, Mabel Matiz, Selma Ergeç, Derya Köroğlu, Eser Yenenler, Emre Karayel, Soner Olgun…

Hanisiniz çapulcular!

Gezi Parkı’nda “ağaçsever” rolü kesip, insanlığı katleden siyonist İsrail’i görmezden gelen sanatçı bozuntularının bazıları ise şunlar: Mehmet Ali Alabora, Sezen Aksu, Gülben Ergen, Okan Bayülgen, Beyazıt Öztürk, Zülfü Livaneli, Kıvanç Tatlıtuğ, Şevval Sam, Pelin Batu, Olgun Şimşek, Ali Poyrazoğlu, Erdal Beşikçioğlu, Ali Atay, Nihat Doğan, Serkan Keskin, Can Bonomo, Haluk Bilginer, Boğaziçi Caz Korosu, Edip Akbayram, Volkan Konak, Fazıl Say, Mehmet Aslantuğ, Bergüzel Korel, Halit Ergenç, Sertap Erener, Meltem Cumbul, Tuba Büyüküstün, Onur Saylak, Oğuzhan Uğur.