Gezici sandık vatandaşın ayağına gidiyor Burdur’ da 752 sandıkta 199 bin 90 seçmenin oy kullanacağı Burdur’da1 seyyar sandıkta 22 seçmenin ayağına giderek oylarını kullandıracak.

Burdur’ da 752 sandıkta 199 bin 90 seçmenin oy kullanacağı Burdur’da1 seyyar sandıkta 22 seçmenin ayağına giderek oylarını kullandıracak.

Gezici sandıkla şehir merkezinde sandığa gidemeyecek kadar yatalak ve hasta olanların evlerinde oy kullandırıldı. Sandık görevlileri Bağlar Mahallesi Ofis caddesinde ikamet eden 86 yaşındaki evinden çıkamayan İbrahim Özyurt ve eşi Ümmühan Özyurt (83)’a oy kullandırma işlemi gerçekleştirildi. Gezici sandık eve girerek vatandaşların oylarını yakınlarının yardımlarıyla oylarını kulladılar. Gezici Sandık kurulu başkanı Hayriye Çetin “ Burdur da 22 seçmene evlerinde oy kullandıracaklarını" söyledi.

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