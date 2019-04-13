Denizli’de açılan ‘Gezici Renklerin Sohbeti’ isimli resim sergisi büyük ilgi gördü. Sergide Türkiye’nin 7 bölgesindeki yedi kentte okullarda öğretmenlerin öğrenciler ile birlikte hazırladığı resimler yer alıyor.

Merkezefendi ilçesi 19 Mayıs İlkokulunda görevli resim öğretmeni Hacer Öztürk Eren tarafından organize edilen sergi kentteki bir alışveriş merkezinde açıldı. Sergide Artvin, Denizli, Osmaniye, Mardin, Bursa, Aksaray ve Iğdır’da ki okullarda öğretmen ve öğrenciler tarafından bulundukları kentleri tanıtan resimler yer alıyor. Toplam 100 eserin yer aldığı sergi ile bilgi veren Eren, “Serginin amacı yedi bölgeden birer kenti tüm bölgelere tanıtmak. Resim yeteneği olan çocuklara fırsat verirken, sergide aldıkları görevlerle özgüvenlerini arttırmak” dedi.

Serginin 13 Nisana kadar açık kalacağı belirtildi.