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Gezici oğul Akşener'in maaşı bakın nereden?

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı süreçte adeta sigorta görevini gören Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in gezici oğlu Fatih Akşener’in Koç Üniversitesi’nden beslendiği ortaya çıktı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:21
Gezici oğul Akşener'in maaşı bakın nereden?

MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı süreçte adeta sigorta görevini gören Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in gezici oğlu Fatih Akşener’in Koç Üniversitesi’nden beslendiği ortaya çıktı. MHP’den kovulmasının ardından İyi Parti’yi kuran Meral Akşener’in oğlu Fatih Akşener’in Koç Üniversitesi’nde koordinatörlük yaptığı belirlendi. Akşener’in Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi’nde Girişimcilik Programı Koordinatörlüğü görevini 2015 yılının Eylül ayından itibaren sürdüğü bildirildi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:21
  1. Fatih Akşener
  2. Koç Üniversitesi

YORUM YAZ

  • ilhanilhan57 dk önce
    adanalı bu kadın ülkeye faydalı birisi değil fetöcü gezici bir hain kmsenin korktuğu yok .kısa zamanda halk ona haddini bildirecek çakma ülkücü merila
  • BelkayalıBelkayalı1 sa önce
    Koc üniversitesinde calışıyor kazanıyor. Emek veriyor. ...
  • kamil kamil 1 sa önce
    ne demek beslenmek. namusuyla çalışıyor ekmeğini kazanıyor. ...
  • Adanalı Adanalı 1 sa önce
    Bu kadından ne kadar korkuyorsunuz ....
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