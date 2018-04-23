Gezici oğul Akşener'in maaşı bakın nereden?
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı süreçte adeta sigorta görevini gören Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in gezici oğlu Fatih Akşener’in Koç Üniversitesi’nden beslendiği ortaya çıktı.23 Nisan 2018 Pazartesi 09:21
MUSTAFA DURMAZ / İSTANBUL
15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı süreçte adeta sigorta görevini gören Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in gezici oğlu Fatih Akşener’in Koç Üniversitesi’nden beslendiği ortaya çıktı. MHP’den kovulmasının ardından İyi Parti’yi kuran Meral Akşener’in oğlu Fatih Akşener’in Koç Üniversitesi’nde koordinatörlük yaptığı belirlendi. Akşener’in Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi’nde Girişimcilik Programı Koordinatörlüğü görevini 2015 yılının Eylül ayından itibaren sürdüğü bildirildi.
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