Gezici Halk Kütüphane otobüsünden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı Nevşehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bahçesinde park halinde bulunan gezici halk kütüphanesi otobüsünden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Nevşehir İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü bahçesinde park halinde bulunan gezici halk kütüphanesi otobüsünden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, 350 Evler Mahallesi Halk Kütüphanesinin bahçesinde park halinde bulunan gezici halk kütüphanesi otobüsünden 1 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet wınn çalınması sonrasında polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrasında M.C.A ve O.G.B. yakalanarak gözaltına alındı. Yaşları küçük olana şahısların Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda ifadeleri alınan şüpheliler daha sonra ise adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.