Gezici Halit Ergenç kendini kesti

Gezi Parkı eylemlerine verdiği destekle bilinen ve Muhteşem Yüzyıl gibi tarih maskeli Osmanlı düşmanı projelerde boy gösteren oyundu Halit Ergenç ayağını kesti.

Sözcü'nün haberine göre; evlerinde tadilat yaptığı sırada ayağında kesik oluşan oyuncu, soluğu doktorda aldı.

"YILLAR ÖNCE DE AYAĞIMI KESMİŞTİM, ENFEKSİYON KAPMIŞTI"

Halit Ergenç, "Yıllar önce ayağım kesilmişti. Enfeksiyon kaptığım için küçücük bir yara büyük sorun haline gelmişti. Şimdi de önlem amaçlı doktora geldim. Görünürde büyük bir kaza gibi gözüküyor. Ancak gayet sağlıklıyım" dedi.