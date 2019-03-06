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Gezici deprem simülasyon tırında uygulamalı deprem eğitimi

Gaziosmanpaşa Belediyesi deprem bilincini artırmak ve depremlere karşı nasıl hazırlıklı olunacağını göstermek amacıyla gezici deprem simülasyon tırıyla başta minikler olmak üzere vatandaşlara uygulamalı olarak deprem eğitimi verdi.

06 Mart 2019 Çarşamba 12:55
Gezici deprem simülasyon tırında uygulamalı deprem eğitimi

Gaziosmanpaşa Belediyesi deprem bilincini artırmak ve depremlere karşı nasıl hazırlıklı olunacağını göstermek amacıyla gezici deprem simülasyon tırıyla başta minikler olmak üzere vatandaşlara uygulamalı olarak deprem eğitimi verdi. Tırda yaşatılan 7.4 büyüklüğündeki depremle vatandaşlar deprem anında yaşananları deneyimledi.


Gaziosmanpaşa Belediyesi, depreme karşı vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Deprem Haftası’nda ilçe meydanına gezici deprem simülasyon tırı yerleştirdi. Tırda yaşatılan 7.4 büyüklüğünde depremle başta minikler olmak üzere vatandaşlar deprem anında yaşananları deneyimledi. Etkinlikle vatandaşlar, deprem anında yapılması gerekenleri uzmanlarından öğrendi. Eğitimde vatandaşlarla bir araya gelen Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi jeofizik mühendisi Yavuz Güneş önemli bilgiler verdi. Tıra çocuklar yoğun ilgi gösterirken, deprem simülasyon tırında eğitime katılan uzmanlar çocukların deprem ile ilgili sorularını cevapladı. Tırda yaşadıklarını anlatan çocuklardan kimileri çok korkarken kimileri ise eğitimin faydalı olduğunu belirtti.



“Depremi hatırlamasını sağlamaya çalışıyoruz”


Deprem simülasyontırlarının çocukların ve ailelerinin bilinçlenmesi için önemli olduğunu söyleyen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Deprem Haftası münasebetiyle herkesin bir kere depremi hatırlamasını sağlamaya çalışıyoruz. Sabahta bölgedeki halkımıza bir deprem sempozyumumuz vardı. Deprem ile ilgili üç kategoride düşünmek lazım. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem sonrası, deprem öncesi hazırlıklarda genel yönetim merkez yönetimi herkes üzerine düşeni yapacak şekilde hazırlanmalı. Bizde bölgemizde kentsel dönüşüm ağırlıklı olmak üzere öğrencilerimizi velilerimizi bilgilendiriyor afet koordinasyon merkezleri kuruyor, bütün hazırlıkları deprem öncesi yapmaya çalışıyoruz. Deprem anında yapılacakları deprem tırımızda simülasyon yapmak suretiyle öğrencilerimize yaşatmaya çalışıyoruz” diye konuştu.



“Çöp kutusuna sarıldım, çok korkunçtu”


Deprem simülasyontırındaki eğitime katılan Hümeyra Taş, “Bize bilgiler veriyordu, anlatırken bir anda deprem oldu. 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Masanın kenarındaki çöp kutusuna sarıldım. Çok korkunçtu” dedi.



“Eğlenceliydi güzel geçti”


Deprem tırının eğlenceli olduğunu söyleyen Helin Cemre Akpınar, “Tam anlatırken deprem olduğu için bir anda çok korktum. Eğlenceliydi güzel geçti” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 12:55
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