Gezi imamı İhsan Eliaçık'tan Kılıçdaroğlu'na 'Senden Cumhurbaşkanı olmaz' mesajı

24 Haziran seçimlerine günler kala Gezi kalkışmasına verdiği destek ile bilinen İhsan Eliaçık, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı profilini çizdi.



Halk TV’de konuşan Eliaçık, 'CHP kökenli olması gerekmez.' dedi. '16 yıllık bir muhafazakar yıpranışın ardından doğal olan sosyal demokrat bir dönemin gelmesidir.' ifadesini kullanan Eliaçık, 'Muhafazakarlığın biraz daha alternatifi olacak. Herkesi kucaklayan adil ve bilge birinin olması gerekir.' şeklinde konuştu.



Öte yandan Eliaçık'a göre seçilecek cumhurbaşkanı “Ben seçilmiş ilk ve son başkanım” diyerek Türkiye'yi parlamenter sisteme döndürecek biri olmalı.