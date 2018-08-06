Gezi Parkı'ndaki bir gencin hali görenleri dehşete düşürdü!
Taksim Gezi Parkı’nda bir gencin ani ölümlere neden olan çakmak gazı çekip kendinden geçtiği anları görenler büyük korkuya kapıldı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:50
Taksim Gezi Parkı’nda bir kendinden geçmiş şekilde duran genç vatandaşların dikkatini çekti.
Oturduğu çimlerde durmakta zorlanan gencin, elinde tuttuğu çakmak gazını zaman zaman içine çektiği fark edildi. Kısa süre sonra elinde tuttuğu çakmak gazı kutusunu, yere fırlattı.
Genç çakmak gazı kutusunu fırlattıktan sonra, oturduğu yere çökerek uzun süre elleri şakaklarında bekledi.
Uzun süre bu şekilde bekleyen genç, çimlere uzanarak uyudu.
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