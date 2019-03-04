Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul
IHAAW155134-ASA/04-03-2019- Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 30.04 Mart 2019 Pazartesi 15:57
IHAAW155134-ASA/04-03-2019- Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Osman Kavala, Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.04.03.2019 15:51:34TSINNNN
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