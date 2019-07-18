Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
18 Temmuz 2019 Perşembe 17:46
Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada tutuklu sanık Osman Kavala’nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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