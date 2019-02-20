0553 313 94 23

Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı

İddianamede, "2013 yılında Türkiye'de meydana gelen Gezi Parkı olaylarının aslında bir kalkışma girişimi olduğu ve Kavala'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin söz konusu olayları 2011 yılından itibaren başlatmaya çalıştıkları, bu yönde hazırlık yaptıkları" belirtildi- Şüphelilerin bu olayların tepe yönetiminde yer almaları sebebiyle ülke genelinde meydana gelen şiddet olaylarından dolaylı fail olarak sorumlu tutuldukları iddianamede, şüpheli Osman Kavala'nın başkanı olduğu Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ ile Taksim Dayanışması'nın kalkışmadaki rollerine değinildi- "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı, ihbar ve ifadeler, Türkiye'yi uluslararası düzeyde zor durumda bırakmak için yapılan faaliyetler, Gezi kalkışmasının sui generis (kendine özgü) yapısı ve unsurları, şüphelilerin eylemleri ve ayrı ayrı değerlendirilmesi" gibi başlıklar sıralanan 657 sayfalık iddianamede, 746 kişi müşteki, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu hükümet kabinesi ise mağdur sıfatıyla yer aldı - Hazırlanan iddianame, başsavcılık onayının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:54
Gezi Parkı iddianamesi tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, "2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olaylarının aslında bir kalkışma girişimi olduğu ve şüphelilerin söz konusu olayları 2011 yılından itibaren başlatmaya çalıştıkları, bu yönde hazırlık yaptıkları" belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu Gezi Parkı eylemlerine ilişkin soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonunda hazırlanan 657 sayfalık iddianamede, tutuklu şüpheli olarak Osman Kavala ve Yiğit Aksakoğlu, firari şüpheli olarak Ayşe Pınar Alabora, Memet Ali Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan ve Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, tutuksuz şüpheli olarak da Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'nin isimleri yer aldı.

Tüm şüphelilerin, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, şüphelilerin ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312/2. maddesinde yer bulan, "Bu suçun işlenmesi sırasında başka suçların işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ilgili hükümlere göre cezaya hükmolunur." hükmü gereği diğer suçlardan da cezalandırılması istendi.

İddianamede şüphelilerle ilgili, "hükümete yönelik darbeye teşebbüs" suçunun yanı sıra, müşteki ve mağdur sayısına göre, "mala zarar verme", "nitelikli mala zarar verme", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi", "ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme", "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "nitelikli yağma" ve "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlarından da çeşitli oranlarda hapis cezası verilmesi talebi de yer buldu. TCK'da 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen "mala zarar verme" suçundan şüphelilere ayrı ayrı 409 kez ceza istendi.

- "Gezi Parkı olayları, kalkışma girişimidir"

İddianamede, 2013 yılında Türkiye'de meydana gelen ve kamuoyunda Gezi Parkı olayları olarak bilinen olayların aslında bir kalkışma girişimi olduğu belirtilerek, şüphelilerin söz konusu olayları 2011 yılından itibaren yönlendirme ve başlatmaya çalıştıkları, bu yönde hazırlık hareketlerinde bulundukları anlatıldı.

Gezi Parkı olaylarının başladığı 2013 yılında kalkışma girişiminin sahneye konulduğu aktarılan iddianamede, bu girişimde olayların ve eylemlerin finansmanı ile koordinasyonunun sağlanması hususunda şüphelilerin fiillerine yer verildi.

İddianamede, şüphelilerin bu olayların tepe yönetiminde yer almaları sebebiyle ülke genelinde meydana gelen şiddet olaylarından TCK'nın 312/2. maddesi gereği dolaylı fail olarak sorumlu tutulduğu vurgulanarak, şüpheli Osman Kavala'nın başkanı olduğu Açık Toplum Vakfı ve Anadolu Kültür AŞ ile Taksim Dayanışması'nın kalkışmadaki rollerine değinildi.

- İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi

"Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı, ihbar ve ifadeler, Türkiye'yi uluslararası düzeyde zor durumda bırakmak için yapılan faaliyetler, Gezi kalkışmasının sui generis (kendine özgü) yapısı ve unsurları, şüphelilerin eylemleri ve ayrı ayrı değerlendirilmesi" gibi başlıklar olan 657 sayfalık 3 bölümlü iddianamede, 746 kişi müşteki, o dönem Başbakan olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu hükümet kabinesi (Bakanlar Kurulu) ise mağdur sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianame, başsavcılık onayının ardından İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:54
  1. Gezi Parkı iddianamesi
  2. osman kavala

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu bacağından vurdu
    1. Kendisini ölümle tehdit eden oğlunu..
    2. KKTC'den 'federal ortaklık' açıklaması!
    3. Beşiktaş, Fenerbahçe maçı..
    4. Turkcell Kulüpler Kros Ligi
    5. Manyas Gölü'nde kaybolan balıkçının..
    6. Ankara'da askeri kışlada patlama
    7. Kayıp balıkçıdan acı haber geldi
    8. Kahvede tombala oynayan 57 kişiye 18..
    9. Manisa'da FETÖ/PDY operasyonu
    10. Konyaspor, Kayserispor maçı..
    11. Emekli maaşı ek ödeme zammı ne kadar?..
    12. Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Sakarya..
    13. Birinci Yaşlılık Şurası Liderler Oturumu
    14. Çufalı, Yaşlılık Şurası’na katıldı
    15. Yalova'da 238 parça tarihi eser ele..
    16. Cimbom'un yıldız ismi açıkladı: Kalmak..
    17. Asansör kabini altında sıkışan montaj..
    18. İstanbul’da deniz ulaşımına sis engeli
    19. Taksim’den eşsiz sis manzarası
    20. Kartal'da evlerinin yıkılışını..
    21. Dünyayı sarsan skandal plan açıklandı:..
    22. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi..
    23. Google yeni projesiyle bedava internet..
    24. Yavru ceylanı köpek saldırısından..
    25. 20 bin öğretmen ataması ne zaman?..
    26. Manisa'da yakalandı! 100 kiloluk dev..
    27. Maltepe Belediyesinden Edirne ve..
    28. Yıldırım’da su kesintisi
    29. Erdoğan'ın misafiri olan yaşlılar,..
    30. AK Parti'nin Etimesgut mitingi
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı