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Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:21
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