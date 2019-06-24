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Gezi olayları davasında savunmalar alınıyor

Silivri Cezaevi Kampüsü’nde Gezi olayları davasının ilk duruşmasında savunmalar alınmaya başladı.

24 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
Gezi olayları davasında savunmalar alınıyor

Silivri Cezaevi Kampüsü’nde Gezi olayları davasının ilk duruşmasında savunmalar alınmaya başladı.


Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekci, Memet Ali Alabora, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu ve Yiğit Ali Ekmekçi’nin sanık olarak yer aldığı Gezi olayları davasının ilk duruşması başladı.


Duruşmaya tutuklu sanıklar Osman Kavala ile Yiğit Aksakoğlu, 7 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı. CHP’li milletvekilleri Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Barosu Başkanı Ömer Durakoğlu, İsviçre, İsveç, Almanya, Kanada, Hollanda, ABD, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkelerin başkonsolosları ve konsolos yardımcıları duruşmada izleyici olarak yer aldı.


Duruşmada sanıkların kimlik tespiti yapıldı ve iddianamenin özeti okundu. İddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmasına geçildi.


“Yüzbinlerce kişiden farkım yok”


Sanık Osman Kavala savunmasında, “20 aydır tutuklu bulunmama neden olan suçlama mantığa aykırı bir dizi iddiaya ve delillerle desteklenmeyen kanılara dayanmaktadır. Her zaman ülkemizin demokrasi ile yönetilmesinden yana oldum. Dahil olduğum STK’larda barışa ve demokrasiye hizmet etmek için görev aldım. Gezi olaylarında yer alan yüz binlerce kişiden farkım olmadığını belirtir, tahliyemi ve beraatimi isterim” dedi.


“Bilseydim bir gece Gezi’de yatardım”


Kavala’nın ardından savunmasını yapan sanık Yiğit Aksakoğlu, “Sivil toplum ve sosyal kalkınma alanında araştırma yapan ve yayınlar hazırlayan bir uzmanım. Hayatımın hiçbir döneminde demokrasiye karşı bir yönetimden taraf olmadım. Gezi’de bir gece yatmışlığım bile yok. 220 gün cezaevinde yatacağımı bilseydim, bir gece Gezi’de yatardım. Gezi ile ilgili bir tane tweetim yok. Koca eylemi organize etmişim ama bir tane WhatsApp grubum yok. O zaman ben neden aylardır tutuklu yargılanıyorum?” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 13:00
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