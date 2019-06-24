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Gezi olayları davasına Silivri’de başlanıyor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 09:11
Gezi olayları davasına Silivri’de başlanıyor

Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle açılan davanın görülmesine bugün başlanıyor.


16 sanık hakim karşısında


Gezi olaylarına ilişkin tutuklu bulunan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Mehmet Ali Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi hakkında açılan davanın görülmesine başlanıyor.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Cezaevi Kampüsü karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek duruşmada kimlik tespitinin ardından sanıkların savunmasına geçilecek.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gezi olaylarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 20 Şubat 2019’da iddianame hazırlanmıştı. Mehmet Osman Kavala’nın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin yer aldığı iddianamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakanlar Kurulu’nun da arasında bulunduğu 746 kişi müşteki olarak yer almıştı.


İddianame 3 bölümden oluşuyor


Şüphelilerin, ‘Hükumeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek’, ‘Mala zarar verme’, ‘Nitelikli mala zarar verme’, ‘Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya değiştirilmesi’, ‘İbadet hanelere ve mezarlıklara zarar verme’, ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet’,‘Nitelikli yağma’, ‘Nitelikli yaralama’ ve ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını koruma Kanunu’na muhalefet’, suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları istenen iddianame; giriş, tespit edilen deliller ve müştekilere yönelik işlenen eylemler olmak üzere 3 bölümden oluşmuştu.


“2011’den itibaren olayları yönlendirme ve başlatmaya çalışıldı”


Gezi Parkı olayları olarak adlandırılan olayın aslında bir kalkışma girişimi olduğu aktarılan iddianamede, şüphelilerin söz konusu olayları 2011’den itibaren yönlendirmeye ve başlatmaya çalıştıkları aktarılmıştı.


İddianamede, şüphelilerin olaylara ilişkin hazırlık hareketinde bulunduğu ve yine 2013’de sahneye konulan bu kalkışma girişiminde olayların finansmanı ile koordinasyonunun sağlandığına dair bilgilere yer verilmişti.


Occupy(işgal etmek) Hareketi, Türkiye’de Ayaklan İstanbul Hareketi ve Gezi Kalkışma Hareketine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı iddianamenin ikinci bölümünde ise Gezi kalkışmasına ilişkin tespitler, Anadolu Kültür A.Ş.’nin rolü, Taksim Dayanışmasının kalkışmadaki rolü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü bağlantısı, Türkiye’yi uluslararası alanda zor durumda bırakmak için yapılan faaliyetlerin unsurları yer almıştı.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 09:11
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