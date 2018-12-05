0553 313 94 23

Gezi kalkışmasıyla ilgili 120 kişi hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 2013'te başlatılan soruşturma kapsamında 120 şüpheli hakkında düzenlenen iddianameyi mahkemeye gönderdi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:18
Gezi kalkışmasıyla ilgili 120 kişi hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleriyle ilgili 2013'te başlatılan soruşturma kapsamında 120 şüpheli hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi.

Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, 2013'te başkentteki Gezi Parkı eylemleriyle ilgili yürütülen ancak bugüne kadar tamamlanamayan soruşturma dosyalarındaki eksiklerin giderilmesi için çalışma başlatıldı.

5 ayrı dava açıldı

Soruşturmalara bakmakla görevli Cumhuriyet Savcısı, şu ana kadar 120 şüpheli hakkında "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 5 ayrı dava açtı.

Yaklaşık 600 şüpheli hakkındaki soruşturmanın sürdüğü, ifadesi alınmayanların ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:18
  1. Ankara
  2. Gezi Parkı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Birdal: BDP’nin varlığı Kürt sorununun çözümü için fırsat
    1. Birdal: BDP’nin varlığı Kürt sorununun..
    2. AK Parti'nin 14 il belediye başkan..
    3. İhvan liderine bir müebbet hapis..
    4. Eski büyükelçi Gürcan Balık hakkında..
    5. Erbakan: Kalfalık dönemi bitti ustalık..
    6. SP Edirne’de istifalar
    7. Malkoç: Yeni parti 29 Ekim’den önce
    8. Çocuğunuza tatlı dilli doktor seçin
    9. Komşularla iyi ilişkiler..
    10. CHP’DEN AÇIKLAMA: Örtüyü İslâm..
    11. MİT’çi Ataç’daAvcı mağduru
    12. Zirve Davası’nda, Dink Davası tanığı..
    13. "Çok önemli bir CHP'li söyledi" dedi..
    14. Sivassporlu futbolcular, özel..
    15. Voleybol: Erkekler Avrupa Challenge..
    16. Taliban direnişçileri dün de 5 NATO..
    17. Evinizi boyamak istiyorsanız...
    18. İsrail’den Rusya’yainsansız uçak..
    19. Kıbrıs’ta Yeşilırmak kapısı açıldı
    20. Baba Arslan’dan oğlunun can güvenliği..
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Tehlikeli iddia! "FETÖ'cüler cezaevlerinde..."
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum