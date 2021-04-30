  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Gezi kalkışmacılarından Sarıkaya'nın bireysel başvurusu sonuçlandı: Anayasa Mahkemesi resmi makamları değil TTB'yi kaynak gösterdi!
Gündem

Gezi kalkışmacılarından Sarıkaya'nın bireysel başvurusu sonuçlandı: Anayasa Mahkemesi resmi makamları değil TTB'yi kaynak gösterdi!

Gezi kalkışmasının eylemcilerinden Erdal Sarıkaya'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru sonuçlandı. 12 üyeli yüksek mahkemenin karar yazısında, resmi makamları değil, Türk Tabipler Birliği'nin verilerini kaynak olarak kullanması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 00:32:00 - 2021-04-30 00:36:45
Gezi kalkışmacılarından Sarıkaya'nın bireysel başvurusu sonuçlandı: Anayasa Mahkemesi resmi makamları değil TTB'yi kaynak gösterdi!

 Yeniakit.com.tr 

Gezi kalkışmasının eylemcilerinden Erdal Sarıkaya'nın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvurusu hakkında karar çıktı. Zühtü Arslan başkanlığındaki Anayasa Mahkemesi, 2 başkanvekili ve 12 üyenin kararı ile Sarıkaya'nın yaralanmasında adı geçen polis memurlarının yargılanmasına hükmetti.

Anayasa Mahkemesi, resmi makamları değil TTB verilerini kaynak alıyor!

Erdal Sarıkaya hakkında verilen kararda dikkat çeken nokta ise, Anayasa Mahkemesi'nin, karar sürecinde, Sağlık Bakanlığı'nın resmi kurumlarını değil, Türk Tabipler Birliği (TTB) verilerini kaynak göstermesi oldu. Sarıkaya hakkında verilen kararın ilgili bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Türk Tabipler Birliği verilerine göre; kamu hastanelerine, özel hastaneler ve tıp merkezlerine, olayların yaşandığı alanlarda kurulan revirlere toplam 8 bin 163 kişi yaralı olarak başvurmuştur. Bunlardan 106'sı kafa travmasına uğramış, 63'ü yaralanmış, 11'i gözünü kaybetmiştir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD şok olacak! F-35'leri devre dışı bırakacak sistem: Struna-1
Dünya

ABD şok olacak! F-35'leri devre dışı bırakacak sistem: Struna-1

Ruslar mühendislerin yaptığı Struna-1 isimli radarın, ABD'nin F-35 savaş uçaklarını tespit edebileceği öne sürülüyor.
Görev belgesi formu indir! Çalışanlar görev belgesin formu nasıl dolduracak? E devlet görev belgesi doldur
Gündem

Görev belgesi formu indir! Çalışanlar görev belgesin formu nasıl dolduracak? E devlet görev belgesi doldur

İçişleri Bakanlğııdan sona dakika tam kapanmadan muaf olanlar için görev belgesi uyarısı geldi. 17 gün sürecek kesintisiz sokağa çıkma yasağ..
İran'da büyük tehlike! Kapımızı çalabilirler
Dünya

İran'da büyük tehlike! Kapımızı çalabilirler

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, mevsimsel değişimlerin çok sık yaşanması nedeniyle ülkede su kaynaklarının yarı yarıya azaldığını söyledi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay