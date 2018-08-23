0553 313 94 23

İhsan Eliaçık'tan skandal 'Kurban Bayramı' yorumu

Gezi Parkı eylemlerinin önde gelen isimlerinden sözde İlahiyatçı özde Ehl-i Sünnet düşmanı İhsan Eliaçık, sosyal medya hesabı üzerinden Kurban Bayramı'na dair skandal mesajlar paylaştı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 16:35
İhsan Eliaçık'tan skandal 'Kurban Bayramı' yorumu

 yeniakit.com.tr  Mütedeyyinlerin iktidar sahibi olmalarına dayanamayan Türk-İslam düşmanlarının, Türkiye'deki gençleri kullanarak gerçekleştirmeye çalıştıkları "darbe girişimi" olan Gezi Parkı eylemlerine katılan, hükümet ve Müslümanlar aleyhine sarfettiği skandal sözlerle gündeme gelen sözde İlahiyatçı, özde Ehl-i Sünnet düşmanı, reformist İhsan Eliaçık, Twitter hesabından Kurban Bayramı'na dair skandal ifadeler kullandı. 

"ALLAH'IN EMRİ DEĞİL"

Gündeme gelmek için saçmalamayı adet edinen Eliaçık, şu mesajları paylaştı:

Kurban kesmek Allah'ın emri değildir. Kan akıtarak ibadet olmaz. İbadet sevmek, yardım etmek, bir acıyı dindirmektir. #BayramaEvetHayvanKesmeyeHayır

Yanlış >>> #BuBenimBayramımDeğil
Doğrusu>>>#BayramaEvetHayvanKesmeyeHayır

İşte o paylaşımlar:

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 16:35
  1. Kurban bayramı
  2. İhsan Eliaçık
  3. Gezi imamı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kasım'daki seçimler Trump için ne ifade ediyor?
    1. Kasım'daki seçimler Trump için ne..
    2. Bu kurtların kilosu 90 TL!
    3. İmzalar atıldı! Türkmen ülkelerinden..
    4. Uzmanlardan kritik uyarı! Şah damarını..
    5. Hasene Yardım Derneği bayramda..
    6. Lütfi Elvan: Tehditlere boyun eğmedik
    7. Resmi açıklama geldi: İşte Gomis'in..
    8. O telefonun sahibi anlattı:..
    9. Partizan Beşiktaş maçının 11'leri
    10. İhsan Eliaçık'a da Adnan Oktar gibi..
    11. Ümraniye'de korkutan yangın! Mahsur..
    12. İsrail zulmü sürüyor! Filistinli kadın..
    13. AB'den İran'a dev destek
    14. O ilimizde sokaklar bomboş! En işlek..
    15. Jose Sosa: Transfer tekliflerini..
    16. 2 bin 480 polis tetikteydi... ‘Kurt..
    17. "Zeytin Dalı Harekatı varlığımızı boşa..
    18. Jürgen Klopp'tan Mesut Özil'e büyük..
    19. İran'dan ABD'ye nükleer anlaşma çağrısı!
    20. Adamın kafasına düşen keçinin sahibine..
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Almanya'dan kritik ABD çağrısı!
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda hükümeti endişeli! İslam karşıtı Wilders'ten büyük provakasyon
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Hollanda'dan tepki çeken Türkiye açıklaması!
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Trump'ın kararını kınadılar! "Dolar yerine TL kullanacağız"
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak
    Rusya ve Hindistan anlaştı! İmzalar atılacak

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    "O papazı değil Erdoğan'ı istiyorlar"
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
    Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!