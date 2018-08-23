İhsan Eliaçık'tan skandal 'Kurban Bayramı' yorumu
Gezi Parkı eylemlerinin önde gelen isimlerinden sözde İlahiyatçı özde Ehl-i Sünnet düşmanı İhsan Eliaçık, sosyal medya hesabı üzerinden Kurban Bayramı'na dair skandal mesajlar paylaştı.23 Ağustos 2018 Perşembe 16:35
yeniakit.com.tr Mütedeyyinlerin iktidar sahibi olmalarına dayanamayan Türk-İslam düşmanlarının, Türkiye'deki gençleri kullanarak gerçekleştirmeye çalıştıkları "darbe girişimi" olan Gezi Parkı eylemlerine katılan, hükümet ve Müslümanlar aleyhine sarfettiği skandal sözlerle gündeme gelen sözde İlahiyatçı, özde Ehl-i Sünnet düşmanı, reformist İhsan Eliaçık, Twitter hesabından Kurban Bayramı'na dair skandal ifadeler kullandı.
"ALLAH'IN EMRİ DEĞİL"
Gündeme gelmek için saçmalamayı adet edinen Eliaçık, şu mesajları paylaştı:
Kurban kesmek Allah'ın emri değildir. Kan akıtarak ibadet olmaz. İbadet sevmek, yardım etmek, bir acıyı dindirmektir. #BayramaEvetHayvanKesmeyeHayır
Yanlış >>> #BuBenimBayramımDeğil
Doğrusu>>>#BayramaEvetHayvanKesmeyeHayır
İşte o paylaşımlar:
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