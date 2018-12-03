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Gezi imamı yine sahnede... Bu kez sahabeye iftira attı!

"Uhud Savaşı’nda mağlubiyetin sebebi Müslümanların sarhoş olmalarıdır" sözleriyle sahabelere iftira atan Gezi kalkışmasının imamı İhsan Eliaçık’a her kesimden tepki yağdı. Sapkın görüşlerini yaymaya çalışan Eliaçık hakkında "Kendini bilmez, zıvanadan çıkmış..." yorumları yapıldı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:49
Gezi imamı yine sahnede... Bu kez sahabeye iftira attı!

Vatandaşlar, dini duyguları istismar eden FETÖ ve Adnan Oktar suç örgütünden kurtuldu ancak kendini sözde ilahiyatçı olduğunu söyleyen, sapık görüşlere sahip kişiler hâlen ortalıkta dolaşıyor. Bunların başında da İhsan Eliaçık geliyor...

Gezi’nin imamı!

 

Gezi kalkışması sırasında tanınan ve “Gezi’nin imamı” diye adlandırılan İhsan Eliaçık’ın skandalları bitmiyor. Daha önce “Ne İslam dinlerden bir din, ne Hazreti Peygamber bir din adamı, ne de Kur’ân kutsal bir kitaptır. Eğer Kur’ân bir kutsal kitap olsaydı ölü metinden başka bir şey olmazdı” diyen Eliaçık, katıldığı televizyon programında yine çirkin sözler kullandı.

Sahabeye iftira attı

Kendince İslam dininde alkol yasağının nereden geldiğini anlatmaya çalışan Eliaçık, Uhud Savaşı’yla ilgili çirkin ifadeler kullandı. Gezi’nin imamı “Uhud Savaşı’nda mağlubiyet sebebi okçuların mevzilerini terk etmeleri değildir; Müslümanların sarhoş olmalarıdır. Uhud’da o gece içki içip sarhoş olanların hepsi sabaha öldüler” derken, İslam tarihî kaynaklarında da böyle yazıldığını öne sürdü. 

Eşcinselliği savunup, PKK’ya destek veriyor!

Daha önce eşcinselliği savunan, terör örgütü PKK’ya açıkça destek mesajları veren Eliaçık, Kurban Bayramı’na da hedef almıştı. Malum çevrelere yaranmak isteyen Eliaçık, “ Kurban kesmek Allah’ın emri değildir. Kan akıtarak ibadet olmaz. İbadet sevmek, yardım etmek, bir acıyı dindirmektir.” Açıklamasında bulunmuştu.

"Yaşar Nuri Öztürk gibi zıvanadan çıkmış"

Prof. Dr. Bedri Gencer“Bunlar provokasyon maksatlı olarak söylenmiş şeylerdir. Bu şahıs hakkında yorum yapmayı zaid görüyorum. Kendisi Yaşar Nuri Öztürk gibi zıvanadan çıkmış” dedi. Eliaçık gibi dinî duyguları ayaklar altına alan Adnan Oktar ve örgütüne yönelik operasyon mütedeyyin kesimleri memnun etmişti.

Gerçek ilahiyatçılardan cevap!

İtibar operasyonu

Prof. Dr. Hilmi Demir:  İçki o zaman yasaklanmamıştı ancak buradan Uhud Savaşı’ndaki okçuların sarhoş olduğu genellemesini çıkarmak doğru değil. Bu sözler tamamen gündem oluşturmak için ortaya atılan hezeyanlardır. Sahabeye dil uzatmak maalesef Türkiye’de bir moda hâline geldi. Son zamanlarda Sahabe-i Kiram’ın itibarını düşürmek için operasyonlar yapılıyor. Söz konusu açıklamalar da dikkate alınacak şeyler değil.

"Kendini bilmez"

Prof. Dr. Ramazan Ayvallı:  Ashab-ı Kiram’a hiçbir İslam âlimi dil uzatmamıştır. Kendilerini bilemeyen insanlar, o büyüklere dil uzatır. Cenabı Hakk’ın Kur’ân-ı kerimde kendilerinden razı olduğunu söylediği bu büyüklere olan itimadı sarsmak, kime ne kazandıracaktır? Dolayısıyla böyle sözler sarf edenleri insafa davet etmek lazım. İslam düşmanlarının ekmeklerine yağ sürmemek gerekiyor.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:49
  1. FETÖ
  2. Adnan Oktar suç örgütü
  3. İhsan Eliaçık

YORUM YAZ

  • ServetServet9 dk önce
    Ne imamı acaba müslüman mı bu adam ona bakmak lazım
  • MertMert10 dk önce
    Gezizekalı işte! Kendinin kıymeti Yok ki dediğinin bi kıymeti olsa. Niyetleri; Sahabeyi Kiramı, dini kötüleyip müslümanların inanç kuvvetini kırmak. Yeniden oluşan ( ki 15 Temmuz ‘da gördük) İslam ruhunu parçalamak. Yemezler.
  • yazıYORUMyazıYORUM14 dk önce
    Hayvan hakları savunucuları bunu iyi korusun, sağda solda gezerken telef olup gidecek yoksa!
  • GerçeklerGerçekler31 dk önce
    Söyleyen insanın yanlışları var diye söylenen doğuları da mı görmezden geleceğiz? Sahabeler de bizim gibi insanlar. İyisiyle, kötüsüyle..Sahabeleri eleştirilmez yapıp putlaştırmak doğru değil. Peygamberimiz cuma hutbesindeyken kervanların geldiğini duyup mescitten çıkanlar sahabe idi. Ve onlarla ilgili olarak Cuma ayeti indi. İfk hadisesi, okçular tepesi, Hz.Ali ve Hz.Ayşe'nin çatışması ve sonucunda ölen insanlar. Hz Osman'ın öldürülüşü v.b...
  • hacı ömerhacı ömer34 dk önce
    şerfsizin haberini yapıpda lütfen bizide günaha sokmayın ..... doğurdu bırakın ne b...yerse yesin şarlatan gündem olmak için ne yapacağını şaşırdı.sonu elbetteki dedesi ebu cehiller gibi olazcak nasılsa
  • Yunus16Yunus1635 dk önce
    FGÜLEN= AOKTAR = İELİAÇIK= KUYTUL=, ......=...... BU HOCA KILIKLI ŞARLATANLARDAN MAALESEF ÜLKEMİZDE VE DİĞER MÜSLÜMAN ÜLKELERDE ÇOK VAR. HAÇLI BU BEYİNLERİ ELE GEÇİRMİŞ. KIYAMETE KADARDA HEP OLACAK EN SON DECCAL ÇIKACAK. BU ŞARLATANLARDAN VATANDAŞI KORUMAK DEVLETİN GÖREVİ. DEVLET BU SAHTEKARLARI TEŞHİR ETMELİDİR. FGÜLEN İN ETKİN OLDUĞU YILLARDA PROF. OLANLAR İNCELENMELİDİR. RECEP TAYYİP ERDOĞAN İŞİ ÇOK ÇOK ZOR, ALLAH GÜÇ KUVVET SAĞLIK SIHHAT VERSİN . SABIR AZİM VERSİN
  • Mesut SarpMesut Sarp35 dk önce
    Müslüman icki icmez sarhoş olmaz ?!
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin43 dk önce
    bu adam bir din adami ise neden süslü-püslü-altin varakali cüppe giymiyor?..
  • mustafa sağlammustafa sağlam44 dk önce
    Bu tip insanların hezeyanlarını yazarak onların reklamını yapmak doğru olmasa gerek Islamı anlayamayan bu zavallılara sadece hidayet dilemek gerekir diye düşünüyorum.
  • Albayrak Garten -und LandschaftsbauAlbayrak Garten -und Landschaftsbau49 dk önce
    siz bu alcaga pardon petrol cukuruna böyle izin verirseniz devlet olarak o da agzina geleni söyler milleti kin ve nefre ayrimi suclarindan alin iceri bakin oyunuz artar korkmayin
  • idam istiyoruzidam istiyoruz51 dk önce
    DEVLET BUNU İDAM ETMELİ
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ52 dk önce
    BAK ELEŞTİRİREN İHSAN HOCANIN DEDİKLERİNİ DOGRULADINIZ.O ZAMAN AYET İNMEMİŞTİ.O YUZDEN O ANDA COGU ARAP SARHOŞTU. VE SAVAŞIN KAYBEDİLMESİNİN ASIL NEDENİ SARHOŞLUKTU.:))) Bİ BİLGİ DAHA ÖGRENMİŞ OLDUK. BUNLARI BİZLERDEN HEP GİZLİYOR DİNCİ KESİM.
  • t.şahint.şahin53 dk önce
    bu alçagı haber yapmayın.başka haber mi bulamadınız.?
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