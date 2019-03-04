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Gezi iddianamesi mahkemece kabul edildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin, tutuklu Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 30.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:10
Gezi iddianamesi mahkemece kabul edildi

Gezi Parkı olaylarına ilişkin, tutuklu Osman Kavala, Mehmet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora ve Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 30. Ağır Ceza mahkemesi tarafından kabul edildi.


Gezi Olaylarına ilişkin tutuklu bulunan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 657 sayfalık iddianame mahkemece onaylandı.


İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince onaylanan iddianamede Mehmet Osman Kavala, Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Ayşe Pınar Alabora, Memet Ali Alabora, Can Dündar, Çiğdem Mater Utku, Gökçe Yılmaz, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Yiğit Aksakoğlu, Yiğit Ali Ekmekçi şüpheli olarak yer alıyor.


Mehmet Osman Kavalı ve Aksakoğlu’nun tutuklu şüpheli olarak yer aldıkları iddianamede firari Ayşe Pınar Alabora, Memet Ali Alabora, Can Dündar, Handan Meltem Arıkan, Gökçe Yılmaz, Hanzade Germiyanoğlu hakkında ise yakalama kararı olduğu iddianamede yer alıyor.



Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmekten ağırlaştırılmış müebbet isteniyor


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ileBakanlar Kurulu’nun da arasında bulunduğu 746 kişinin müşteki olarak yer aldığı iddianamede şüphelilerin, “Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılması isteniyor.


İddianamede, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Osman Kavala’nın, ayrıca "mala zarar verme, nitelikli mala zarar verme, ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme, tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el degˆis¸tirmesi, kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağır yaralama, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet ve nitelikli yağma’’ suçlarından 612 yıldan 3 bin 158 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.


Diğer şüpheliler hakkında da benzer suçlardan çeşitli oranlarda hapis cezası istenen iddianame giriş, tespit edilen deliler ve müştekilere yönelik işlenen eylemler olmak üzere 3 bölümden oluşuyor.



“2011’den itibaren olayları yönlendirme ve başlatmaya çalışıldı”


Gezi Parkı olayları olarak adlandırılan olayın aslında bir kalkışma girişimi olduğu aktarılan iddianamede, “şüphelilerin söz konusu olayları 2011’den itibaren yönlendirme ve başlatmaya çalıştıkları aktarılıyor. İddianamede, şüphelilerin bu yönde hazırlık hareketlerinde bulunduğu ve yine 2013’de sahneye konulan bu kalkışma girişiminde olayların ve finansmanı ile koordinasyonunun sağlandığı aktarılıyor.


Occupy (işgal etmek) hareketi, Türkiye’de Ayaklan İstanbul Hareketi, Gezi Kalkışma hareketlerine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı iddianamenin ikinci bölümünde ise Gezi kalkışmasına ilişkin tespitler, Anadolu Külür A.Ş.’nin rolü, Taksim Dayanışmasının kalkışmadaki rolü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü bağlantısı, Türkiye’yi uluslararası alanda zor durumda bırakmak için faaliyetteGezi kalkışması suigenerist (kendine özgü) yapısı ve unsurlarıele alınıyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:10
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