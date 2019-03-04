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Gezi eylemlerine Zaman Gazetesi’nden destek istemişler

Gezi Parkı iddianamesinde şüphelilerden Gökçe Tüylüoğlu’nun Gezi eylemlerine Zaman ve Today’s Zaman tarafından destek verilmesi için İshak Alaton’dan yardım istediği, Alaton’nun ise "Zaman’dan Turhan Bozkurt’u arayayım.

04 Mart 2019 Pazartesi 18:39
Gezi eylemlerine Zaman Gazetesi’nden destek istemişler

Gezi Parkı iddianamesinde şüphelilerden Gökçe Tüylüoğlu’nun Gezi eylemlerine Zaman ve Today’s Zaman tarafından destek verilmesi için İshak Alaton’dan yardım istediği, Alaton’nun ise "Zaman’dan Turhan Bozkurt’u arayayım. Sen beni bu kadar kullanıyorsun, ben senden bir şey rica edeyim derim" şeklinde cevap verdiği belirtildi.


Gezi Parkı olaylarına ilişkin Osman Kavala ve Memet Ali Alabora’nın da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede Kavala’nın da aralarında bulunduğu 2’si tutuklu, 6’sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. İddianamede Kavala’nın “Şimdilik cemaate de hükümete de ihtiyacımız var. Sayelerinde yargı içindeki örgütlenmeyi öğreniyoruz” şeklindeki mesajı ortaya çıktı. İddianamede, Can Atalay’ın Zaman Gazetesi yazarı Kadir Kökten ile yaptığı görüşmede, “Neden olayı Taksim Dayanışması üzerine yıkmaya çalışıyorsunuz” şeklindeki sorusuna Kökten’in “Biz Gezi’yi tamamen destekliyoruz zaten. Bizim öyle bir derdimiz yok” şeklinde cevap verdiği anlatıldı.


İddianamede, şüphelilerden Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan Ali Hakan Altınay’ın, “Hoca efendinin adamları Amerika’dan bir grup akademisyen getirtmiş, onlarla 7 buçukta yemek yiyeceğim” dediği, Gençay Gürsoy ile Oya Engin arasında ise yapılan bir görüşmede "Özgürlükçü Anayasa Platformu olarak yapıyoruz, uzunca bir metin yayınlayacağız. Hukuk devleti askıya alındı şeklinde bir başlıkla yayınlayacağız. Onu Zaman Gazetesi de basar,oOnlar mutlaka basar. Oradan kiminle konuşmak lazım” sözleri ile gazeteyle irtibat kurmak istedikleri anlatıldı.


İddianamede, Gökçe Tüylüoğlu’nun İshak Alaton’dan Zaman ve Today’s Zaman’ın Gezi eylemlerine destek vermesi için yardım istediği tapelere yansıdı. Görüşmede İshak Alaton, bu konuyu o dönem gazete çalışanı olan Turhan Bozkurt ile konuşacağını söylüyor. Tüylüoğlu “Yani Zaman Gazetesi’nin en üst düzey kimi varsa ona aramak lazım herhalde“ derken, Alaton ise “Geçen gün Zaman’dan Turan Bozkurt geldi. Hoca efendi hastaneden çıktı sizin gibi dostlar arayınca morali yerine geliyor. Ekrem Dumanlı da şu anda yanında kahvaltıya oturacaklar. Arar mısınız dedi. Sen o zaman Çarşamba’ya kadar bunu düşün. Bak şey yapalım Zaman ve Today’s Zaman’a ben önem veriyorum. Çünkü bu hareket bana bu kadar yük getirdi. Zaman’dan Turhan Bozkurt’a söylerim, sen beni bu kadar kullanıyorsun, ben senden bir şey rica etsem olmadı neden diye” şeklinde cevap veriyor.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 18:39
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