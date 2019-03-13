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Gezi aklı bu sefer Venezuela’da kaos peşinde!

Gezi kalkışmasında adı sıkça geçen ABD destekli Otpor hareketi Venezuela’daki kaosta da rol alıyor. ABD’de ‘Grayzone’ isimli site darbe yanlısı Guaido’nun Otpor/Canvas tarafından eğitildiğini yazdı. Buna göre darbe planları Hugo Chavez dönemine kadar uzanıyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 07:19
Gezi aklı bu sefer Venezuela’da kaos peşinde!

Son bir haftadır, 100 saati aşan elektrik kesintileriyle mücadele eden Venezuela’daki krizin perde arkasında, Gezi Parkı eylemlerini yöneten akıl olduğu bilinen, ABD tarafından finanse edilen ve Sırbistan merkezli faaliyet gösteren Otpor/Canvas hareketi çıktı. Amerika merkezli Grayzone adlı internet sitesindeki Max Blumenthal imzalı haberde, Venezuela’yı hedef alan ABD destekli rejim değişikliği planları arasında, geçmişi Hugo Chavez dönemine uzanan, ülkenin elektrik hatlarının sabote edilmesi olduğu ortaya çıktı. Venezuela’da Nicolas Maduro yönetimini hedef alan darbe girişiminin liderliğini yürüten Juan Guaido’nun da Otpor/Canvas hareketi tarafından eğitildiği de belirtildi.

Plan 2010’da hazırlandı

Habere göre Juan Guaido ve müttefiklerini eğiten ABD fonlu Otpor/Canvas’ın lideri Srdja Popoviç imzalı Eylül 2010’da yayınlanan bir kitapçıkta elektrik kesintilerini kullanma ve muhalefete “durumdan istifade etmek için... ihtiyaçlarına yönelik harekete geçme” çağrısı yapıyor. Canvas’ın bu amaçla hedef aldığı yapı ise, Venezuela’nın elektrik ihtiyacının yüzde 60’ını karşılayan Simon Bolivar hidroelektrik santrali ve dağıtım merkezi Guri olduğu metinde açıkça görülüyor.

Elektrik savaşı

Günümüze geldiğimizde ise Popoviç’in elektrik kesintilerini kullanma konusundaki 2010 tarihli notu, Guaido ve Washington’daki patronlarının aktif olarak uyguladıkları stratejinin bir planı gibi görünüyor. Venezuela yönetimi geçen hafta yaptığı açıklamada adı geçen santrale ve dağıtım merkezine siber saldırı düzenlendiğini ve elektrik kesintilerinin bu saldırı neticesinde yaşandığını açıkladı. Maduro elektrik kesintileri sonrasında, “Bu açıkça bir elektrik savaşı. ABD öncülüğündeki emperyalizm halkımıza karşı yenilecek” tweetiyle yeni nesil müdahale girişimini deşifre ediyordu.

İşaret fişeği Rubıo’dan

Venezuela’yı hedef alan darbe girişiminin mimarlarından Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, elektrik üzerinden darbe planının işaret fişeğini yakan isim. Rubio, 7 Mart’ta Senato’da yaptığı konuşmada, rejim değişikliği hedefine ulaşılması için “geniş çaplı kargaşanın” yaşanması gerektiğini belirterek, “Venezuela, daha önce bizim yarı küremizde hiçbir ülkenin modern zamanlarda yaşamadığı acı dolu bir sürece girecek” ifadelerini kullandı.

Otpor’un çocuğu Guaıdo

Rubio’nun açıklamasından hemen sonra hidroelektrik santrali sistemlerinde çöküş yaşadı ve Venezuela’da 23 eyaletten 22’sine elektrik verilemedi. Kesintilere paralele, darbeci Guaido, Otpor’dan aldığı eğitime uygun bir twitter mesajı attı. Guaido, “Maduro gittiğinde ışığın geleceğini” ilan etti.

Kitaba uygun mesaj

Zaman ayarlı elektrik kesintilerinin başlamasıyla Otpor kitabına uygun şekilde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Twitter üzerinden, “Maduro’nun politikaları karanlık dışına bir şey vadetmiyor. Gıda yok. İlaç yok. Elektrik yok. Sırada, Maduro yok” mesajını verdi. Pompeo, ABD’nin yaşanan elektrik kesintilerinden muradını açık olarak iletiyordu: Rejim değişikliği!

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 07:19
  1. venezuela
  2. Gezi Parkı eylemleri
  3. Otpor/Canvas hareketi

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