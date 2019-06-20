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Gezginler, Van’ın güzellikleri karşısında mest oldu

Van’ın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerini ziyaret etmek için gelen gezginler, gördükleri karşısında adeta mest oldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:00
Gezginler, Van’ın güzellikleri karşısında mest oldu

Van’ın tarihi yapıları ve doğal güzelliklerini ziyaret etmek için gelen gezginler, gördükleri karşısında adeta mest oldu.


Van’ın Muradiye ilçesinde bulunan şelale ve Tarihi Şeytan Köprüsü, Erciş ilçesinde akıntının tersine göç eden inci kefali balığının izlendiği balık bendi, Türkiye’nin kuş cennetlerinden biri olan Erçek Gölü, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (VAN YYÜ) yer alan Van Kedi Villası, Hoşap ve Çavuştepe kaleleri, kente gelen gezginlerin ilgisini çekiyor. İstanbul’dan Van’a gelen bir grup, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü öncülüğünde kentin tarihi yapılarını ve doğal güzelliklerini ziyaret etti. Gezginler, ilk olarak Muradiye Şelalesi’ni, ardından şelaleye yakın mevkide bulunan Tarihi Şeytan Köprüsü’nü ziyaret etti. Daha sonra Erciş Balık Bendi’nde üremek için akıntının tersine göç eden inci kefali göçünü izledi ve Erçek Gölü’nde kuş gözlemi yaptı. Ardından Van YYÜ’de kedi villasını ve Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden gezginlerin son rotası ise Hoşap Kalesi ile Çavuştepe Kalesi oldu.


Gezi programıyla ilgili İHA muhabirine konuşan Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van’ın doğal güzellikleri ve yaban hayatının tanıtımı için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Bu kapsamda ziyarete gelen gezginlere kentin tanıtımı konusunda gönüllü rehberlik ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Geçen yıl 3 kafileye Van’ı tanıtmıştık, bu sene ise ilk kafilemiz oldu. Gelen misafirler yaban hayvanlarının yaşadığı ortamı, doğal ve tarihi güzellikleri görüyor. Bu çerçevede Erçek Gölü’ndeki flamingoları, Adır Adası’ndaki martıları ve olmazsa olmaz inci kefali balığını görme fırsatları oluyor” dedi.



“Gezi boyunca çok güzel yerler gördük”


25 yıldır profesyonel olarak turist rehberliği yapan Gündoğan Güneş ise Van’ın hem doğal hem tarihi zenginlikleriyle ziyaretçilerine birçok güzellik sunduğunu belirterek, “Van’a defalarca kez geldim. Van’ı çok beğeniyor ve seviyorum. Van hem doğal hem de tarihi güzellikleriyle inanılmaz çok şey sunuyor. İnci kefalinden Van kedisine, Artos Dağı’nın 200 çeşit kelebeğinden Erçek Gölü’ndeki flamingoların, Akdamar Adası, Hoşap Kalesi, Çavuştepe Kalesi gibi çok sayıda güzellik sunuyor. Van’ın her şeyden daha önemlisi halkı çok kibardır. İster İstanbul’dan, ister yurt dışından gelsin herkes çok misafirperver, çok güler yüzlüdür. Gezi boyunca çok güzel yerler gördük, çok güzel ağırlandık ve hava da çok güzeldi” diye konuştu.



“Van muhteşem bir yer”


Van’ın başlı başına bir tarih olduğunu ifade eden Ülkü Atabey isimli gezgin de, “Van tabiatıyla, tarihiyle muhteşem bir yer. Van çok az bulunur yerlerden bir tanesidir. Van’ı çok yeşil, çok bakımlı ve düzgün bulduk. Van zaten çok sevdiğim bir şehirdir” şeklinde konuştu.



“Van’ın özellikle görülmesi lazım”


Van ilini 3 kez ziyaret ettiğini ve her ziyaretinde daha iyi bulduğunu ifade eden Sevim Atabek isimli gezgin ise “Van’a en son 10 sene önce geldiğimde yine yabancı turistler vardı, ama çok fazla yerli turist görmedim. Ancak bu sefer Van’ın hazırlığını çok iyi gördüm. İnsanların buraya gelip görmesi için çok imkanlar sunulmuş. Ben bunun devamının da geleceğine inanıyorum. İç turizme katkı sağlanan olanaklar sunulmuş ve bu yüzden Van’ın özellikle görülmesi lazım” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:00
  1. doğa

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