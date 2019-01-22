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"Gezginci Şövalye" çocuklarla buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sömestirde çocuklar için "Gezginci Şövalye" oyununu sahneledi

22 Ocak 2019 Salı 16:17
"Gezginci Şövalye" çocuklarla buluştu

İSTANBUL (AA) - "İdealizm" temasıyla sezona devam eden İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), sömestir tatilinde çocuklar için "Gezginci Şövalye" oyununu sahneledi.

İlk kez sahnelenen oyun, çocuklara idealist, adalete inanan, dürüst, cömert, dünyayı ve yaşayan her varlığıkurtarma yolunda mücadele eden Don Kişot'un felsefesini eğlenceli birşekilde öğretmeyi hedeflerken rehber niteliğinde bir oyun sunmayı da amaçlıyor.

Müzikleri, Jules Massenet'nin Don Kişot operası ile Ludwig Minkus'un Don Kişotbalesinden harmanlanan eserin metnine Defne Arıkan imza attı.

Caner Akın'ın sahneye koyduğu oyunda, "Don Kişot"u Umut Tingür, "Sanço Panza"yı Utku Bayburt, "Dulcinea"yı Ceren Şahin, "Colombina"yı İris Arıkan, "Baba"yı Tükel Acar, "Çocuk" rolünü ise Derin Demirtaş canlandırdı.

Oyunun dekor tasarımını Efter Tunç, kostümtasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını Taner Aydın ve çocuk balesikoreografisini de Bahar Vidinlioğlu yaptı.

Eser, 24, 27 ve 30 Ocak'ta saat 15.00'te Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde yeniden çocuklarla buluşacak.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 16:17
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