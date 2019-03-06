Gezgin topluluğu ortaokul öğrencileri ile bir araya geldi

Düzce Üniversitesi Gezgin Topluluğu, yardımlaşma etkinliği kapsamında, Yığılca ilçesinde yer alan Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu’na ziyarette bulunarak anlamlı bir sosyal sorumluluk faaliyeti gerçekleştirdi.

Düzce Üniversitesi öğrencileri, yardım amaçlı topladıkları kırtasiye malzemeleri, okuma kitapları, giysi ve oyuncakları Orhangazi Yatılı Bölge Ortaokulu’nda eğitim gören öğrencilere dağıtarak, onlarla birlikte oyunlar oynadı.

Topluluk Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ayhan Nuri Yılmaz’ın ve 20 topluluk üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Oğuzhan Karadoğan’ın öncülüğünde oynanan oyunlar ve yüz boyama aktiviteleri öğrencilerin eğlenceli zaman geçirmelerini sağladı.

Gezgin Topluluğu olarak öncelikli amaçlarının etkin ve topluma katkı sağlayan faaliyetler gerçekleştirmek olduğunu belirten Topluluk Başkanı Muhammed Kaan Akbaş, gezilerin yanı sıra özellikle genç jenerasyonda sosyal sorumluluk bilincini oluşturmayı hedeflediklerini söyleyerek, bu etkinlikle başlayan yardım amaçlı gezilerin, bundan sonra da devam edeceğini ifade etti.