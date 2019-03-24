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Gezer: "Sandıklara sahip çıkarak, geleceğinize de sahip çıkacaksınız"

Adalet Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, sandık eğitim programında görev alacak gençlerle kahvaltıda bir araya gelerek, "Sandıklara sahip çıkarak, geleceğinize de sahip çıkacaksınız" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 10:58
Gezer: "Sandıklara sahip çıkarak, geleceğinize de sahip çıkacaksınız"

Adalet Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, sandık eğitim programında görev alacak gençlerle kahvaltıda bir araya gelerek, "Sandıklara sahip çıkarak, geleceğinize de sahip çıkacaksınız" dedi.


Diyarbakır’da 31 Mart yerel seçimlerinde sandık eğitim alan gençlerle kaynaşma ve aile duygusunu yaşatma adına kahvaltıda bir araya gelen AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yerel seçimlerde sandıklara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. AK Parti’nin Diyarbakır’da kazanması durumunda hizmetlerin arkasının geleceğini vurgulayan Gezer, "Sandıklara sahip çıkarak geleceğinize de sahip çıkmış olacaksınız. Geleceğinizi kimseye kaptırmamak adına, 31 Mart yerel seçimlerde canla, başla sandıklara sahip çıkarak, mazbataları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teslim edeceğiz ve geleceğinize aydınlık yollarda bir arada yürüyeceğiz. Bugün burada bir arada olmamızın tek sebebi, ak gençliğin memleketine nasıl sahip çıkacağının kanıtıdır. Siz gençler sayesinde gözümüz arkada kalmadan, bu memleketi size bırakacağımızı 31 Mart yerel seçimlerde bir kez daha kanıtlayacaksınız. Bugün Diyarbakır’da olan huzurun geçmiş yıllardaki gibi bertaraf edenlere karşı dik duruşunuzla sahip çıkacak ve geleceğin birer siyasi adamları, doktorları, savcıları ve öğretmenleri olarak bu devleti dünyada temsil edeceksiniz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:58
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