Gezer, miting havasında ev ziyaretlerini sürdürüyor Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaynartepe Mahallesi’nde ev ziyaretlerine devam ediyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçe yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kaynartepe Mahallesi’nde ev ziyaretlerine devam ediyor.

Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, ilçe yönetim kurulu üyeleriyle ev ziyaretlerine ara vermeden, gece gündüz demeden sürdürüyor. Kaynartepe Mahallesi’nde gittikleri evlerde vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinleyen Gezer, ziyaretlerini seçim istişareleriyle sıcak sohbet eşliğinde gerçekleştirerek partilerine destek istiyor. Gezer, ziyaret ettikleri evlerde toplanan kalabalık ile ziyaretlerinin miting havasında gerçekleştiğini söyledi. Gezer, vatandaşların Ak Parti belediyeciliği ile tanışması için seçimlerin çok önemli olduğunu vurguladı.

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