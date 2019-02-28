0553 313 94 23

Gezer, çalışmalarını sürdürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:26
Gezer, çalışmalarını sürdürüyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Diyarbakır Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, seçim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Ak Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer Başkanlığında ilçe yönetim kurulu üyeleriyle Yunus Emre Mahallesinde ev ziyaretlerinde bulunarak seçim istişareleri gerçekleştirdi. 31 Mart yerel seçim çalışmaları için vatandaşlardan destek isteyen Gezer, yaklaşan 31 Mart seçimleri, yerel yönetimleri için bir çıkış noktası olduğunu söyledi. Gezer, “Diyarbakır’ımızı ve bağlarımızı istikrarsızlığa sürüklemek isteyen kesimlerin oyunlarının farkındayız ve bundan dolayı da doğru yoldayız. Diyarbakır’ı, Bağlar’ı seven herkes sandığa giderek oyunu hizmetten yana kullansın” dedi.


Gezer ve beraberindeki heyet Bağlar ilçesine bağlı mahalle ve ev ziyaretlerine devam edeceklerini aktardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Okullar arası step aerobik il birinciliği müsabakaları tamamlandı
    1. Okullar arası step aerobik il..
    2. Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli..
    3. Turkcell’li atletler Avrupa seferinde
    4. Burun estetiğinde merak edilen noktalar
    5. FETÖ sanığından "Sohbetlere devlet..
    6. Kaçak cep telefonu operasyonunda şok..
    7. Bakan Pakdemirli, Yenice’ye müjdelerle..
    8. Okullar arası Yıldız Kızlar Grup..
    9. Daimler ve BMW, "sürücüsüz otomobil"..
    10. Aşırı tuz ve şeker kullanımı mutfakta..
    11. Eski eşini öldürmek için oğlunu..
    12. İlk oruç ne zaman tutulacak? 2019..
    13. Sokağa zehirli makarna bıraktılar... 3..
    14. Domaniç’te kar yağışı, sis ve buzlanma
    15. 7 mürettebatı kurtaran Sahil..
    16. Kınalı keklikler doğanın korunmasına..
    17. AK Parti 28 Şubat’ı unutmadı
    18. Şikayetler artık polise yüz yüze..
    19. ’Küheylan’ı ile 6 bin kilometre yol..
    20. KidZania ve SosyalBen Vakfı’dan..
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."