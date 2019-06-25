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Gezen tavuklar keneye geçit vermiyor

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kanatlı hayvanların itlafının kene popülasyonunu arttırdığını belirtip, gezen tavukların kene ile mücadelede etkili olduğunu söyledi.

25 Haziran 2019 Salı 13:56
Gezen tavuklar keneye geçit vermiyor

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, kanatlı hayvanların itlafının kene popülasyonunu arttırdığını belirtip, gezen tavukların kene ile mücadelede etkili olduğunu söyledi.


Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yaban hayatına zarar verilmesi ve kanatlı hayvanların itlafının kene vakalarını arttırdığını belirtip, “Son günlerde son yıllarda be kene olayı Türkiye’ye bilhassa bağ da bahçede çalışan insanlarımıza bayağı bir sıkıntı yaşatıyor. Bunun nedenleri; yaban hayatın yok edilmesidir. Köylerdeki kanatlı hayvanların tamamının yok olmasıdır. Kuş gribi denilerek kanatlı hayvanların toplatılmasıdır.”dedi.



50 Bin tavuk dağıtıldı


Çetindağ, Sivas Ziraat Odası olarak 50 bin adet tavuk dağıtımı gerçekleştirdiklerini belirtip, “Bu tavuklar hem kene ile mücadele ediyor hem de artık köylerimizde organik yumurta üretiliyor. Eskiden köylere gittiğimiz zaman yumurta şehirden götürüldü emin olun şu anda Sivassımızda tüm köylerimizden organik yumurta geliyor. Bu da bizim bir başarımız oldu.Kene vakalarının artmasını istemiyorsak doğal yaşamı ve yaban hayatını korumamız gerekiyor. Yabani domuz avcılığının dışında tüm avların tamamının yasak edilmesi lazım. Kanatlı hayvanların tümünün avlanılmasının yasaklanması lazım.Ülkemizde ki bıldırcınlara, sülünlere,kekliklere baktığımız zaman arazilerimizden yok olduklarını görüyoruz.Tavuğun olduğu yerde kene barınamaz. Birde çiftçimize ekonomik katkısı var. Şimdi Sivas pazarlarına bakın tamamında birinci sınıf köy yumurtası her yerde var.” dedi.


Çetindağ ayrıca bilinçsiz ilaçlamanın da doğal yaşamı olumsuz etkilediğini belirtip, tarımda kullanılan kimyasal ilaçların denetlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 13:56
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