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Gezegenevi ve Bilim Merkezi Yaz Bilim atölyelerine yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezi 2019 yılı Bizim Gezegende Yaz Bilim Atölyeleri’ne 3 bin 230 çocuk katıldı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:37
Gezegenevi ve Bilim Merkezi Yaz Bilim atölyelerine yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gezegenevi ve Bilim Merkezi 2019 yılı Bizim Gezegende Yaz Bilim Atölyeleri’ne 3 bin 230 çocuk katıldı. 18 Haziran 2019 tarihinde başlayan atölye çalışmaları, 06-16 yaş grubundaki katılımcıların ücretsiz olarak faydalandı, açılan 156 atölye, ağustos ayının sonuna kadar devam edecek.


Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bilim ve teknolojiye verdiği değer, gelişmiş eğitim materyalleri, insan robot teknolojileri yapay zekâ uygulamaları ve bilimsel deneylerin uygulandığı Gaziantep Gezegenevi ve Bilim Merkezinde kendini gösterdi. 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda uzun bir yaz tatiline giren çocuklar, Gezegenevi’nde zamanını dolu dolu geçiriyor. Düzenlenen atölyelerle, bilim ve teknolojiye gönül veren, kendisine güvenen, takım çalışması ve iş birliği kurabilen, bilgiyi paylaşabilen, etkileşimli öğrenebilen, analitik düşünebilen ve sorgulayan bireylerin yetiştirilmesi amaçlandı.


Robot, teknoloji, astronomi, uzay, fizik, kimya, biyoloji ve anasınıfı başlığı altında açılan atölyelere, 3 bin 230 başvuru oldu. Bunun yanı sıra günü birlik ziyaretçilerle gezi gruplarına yönelik atölyeler düzenlendi. Geçen yıl 2 bin 485 kişinin katıldığı yaz bilim atölyeleri, 2019 yılında 3 bin 230 çocuğa ulaşmış oldu.


Gezegenevi ve Bilim Merkezindeki atölye çalışmalarına katılan minik kursiyerler, yaz tatilini verimli geçirebilmek için geldikleri atölyede birçok deney yaptıklarını belirterek, bu fırsatı kendilerine sunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:37
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