Geyikli Belediye Başkanı Oruçoğlu’dan Rektör Murat’a ziyaret Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sebebiyle büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Rektör Murat, Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu’na teşekkür etti. Başkan Oruçoğlu da misafirperverliğinden dolayı Rektör Sedat Murat’a teşekkür ederek çalışmalarında kendisine başarılar diledi.

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