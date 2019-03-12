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Gevaş’tan Türkiye’ye birlik beraberlik mesajı

Van’ın Gevaş ilçesinde farklı mesleklerden vatandaşlar, okudukları İstiklal Marşı ile 82 milyonu birlik ve beraberliğe davet etti.

12 Mart 2019 Salı 09:53
Gevaş’tan Türkiye’ye birlik beraberlik mesajı

Van’ın Gevaş ilçesinde farklı mesleklerden vatandaşlar, okudukları İstiklal Marşı ile 82 milyonu birlik ve beraberliğe davet etti.

 

İzzeddin Şir Anadolu Lisesi tarafından yapılan proje çerçevesinde Gevaş Kaymakamı, İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürünün de aralarında olduğu 38 vatandaş, İstiklal Marşı’nı okudu. İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıldönümü nedeniyle yapılan projenin Türkiye’ye bir mesaj niteliğinde olduğu belirtildi.

 

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, “Gevaş ilçemizde tüm kesimleri işin içine dahil ederek anlamlı ve farkındalık oluşturabilecek bir proje yapmak istedik. Bundan dolayı 38 farklı kesimin temsilcileri olsun, STK’lar olsun, memurlar olsun, vatandaşlar olsun tüm birimlerimizi de dahil ederek birlik ve beraberlik mesajı vermek istedik. Bunun tüm ülkemize örnek olmasını istedik ve bu anlamda bu çalışmayı yaptık. Toplumun her kesimini ele almak ve İstiklal Marşı’nda bunları birleştirmek, birlik ve beraberlik için en anlamlı mesajdır diye düşünüyorum” dedi.

 

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 98’inci yıldönümü kutlama töreninin çalıştıkları okula verildiğini dile getiren İzzeddin Şir Anadolu Lisesi öğretmenlerinden Neşe Saraç, Seda Arslan ve Derya Aydın ise “Biz de nasıl farkındalık uyandırabiliriz, alışılmışın dışına nasıl çıkabiliriz diye projeler düşünmeye başladık. Daha sonra Mehmet Akif Ersoy’un bu şiiri millete armağan etmesi ve ‘Safahat’ adlı şiir kitabına dahi almaması fikrinden yola çıkarak, bu şiirin millette anlam kazanacağı düşüncesiyle halka ulaşmaya çalıştık. Bunun içinde dizileri en anlamlı olabilecek mekanlarda çektik. Özellikle milli birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla böyle bir proje düşündük ve uyguladık. 7’den 70’e Gevaş halkına ulaşarak herkesi İstiklal Marşı’nda toplamayı düşündük. İstiklal Marşı için gittiğimiz her yerde halkın büyük desteğini gördük. Bu anlamda projede emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Bir klip haline getirilen çalışmanın yönetmenliğini üstlenen Gazeteci-Yazar Yusuf İdiz ise böyle bir projede yer almanın kendisini heyecanlandırdığını dile getirerek, “Türkiye’de daha önce bu tür çalışmalar yapılmış ancak bu kadar kapsamlı bir çalışma ilk kez yapılıyor. 10 günlük bir çalışma yaptık. Klibin çekimleri ve montajını kendi imkanlarımızla yaptık. Büyük bir emeğin sonunda ortaya çok başarılı ve bir o kadar da anlamlı bir çalışma çıktı. Bu konuda bize destek veren başta Kaymakamımız İshak Çınar olmak üzere okul ekibi ve tüm Gevaş halkına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

Kıbrıs Gazisi Sabri Bayar da İstiklal Marşı’nı okurken her zaman çok heyecanlandığını söyledi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:53
  1. Van
  2. Aydın
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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