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Gevaş’ta ‘Van Turizmine Yeni Bir Nefes: Dalgıçlık Eğitimi’ projesi

Van’ın Gevaş Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Van Turizmine Yeni Bir Nefes: Dalgıçlık Eğitimi’ projesi tamamlandı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
Gevaş’ta ‘Van Turizmine Yeni Bir Nefes: Dalgıçlık Eğitimi’ projesi

Van’ın Gevaş Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Van Turizmine Yeni Bir Nefes: Dalgıçlık Eğitimi’ projesi tamamlandı.


Başta ilçede görev yapan Gevaş Akdamar Adası Göl Motorlu Taşıyıcıları Kooperatifi üyesi tekne kaptanları olmak üzere ilçedeki kamu kurumlarında görev yapan personelin de katılım sağladığı ve 26-30 Haziran 2019 tarihleri arasında verilen eğitimler tamamlandı. Hedef grup olan 15 kişinin dalış donanımlarının hepsini uygun olarak söküp kuşanabilen, bunları sığ eğitim sularında doğru olarak kullanıp dalabilen ve yanında en az üç yıldız dalıcı ya da bir dalış eğitmeni ile açık deniz dalışları yapmaya hazır hale gelmiş birer ‘Yıldız Dalıcı’ olması beklenen eğitim ile ayrıca su yüzeyine yakın mikrobiyalitlerin zarar görmemesi için Gevaş’ta tur ve balıkçılık ile uğraşan tekne kaptanlarının rota belirlenmesi, ağların zarar görmesini engellemek için mikrobiyalitlerin şamandıralar ile işaretlenip dalış noktalarının belirlenmesi ve teknelerine dolanan ağların temizlenmesi gibi işlemlerde müdahale yapabilme becerilerini kazanması amaçlanıyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
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