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Gevaş’ta iki yolcu üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 93 gram toz esrar ile 86 gram eroin ele geçirildi.

24 Şubat 2019 Pazar 12:16
Gevaş’ta iki yolcu üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde 93 gram toz esrar ile 86 gram eroin ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van-Bitlis karayolu üzeri Balaban Mahallesi mevkiinde devam eden yol emniyet ve kontrol noktasında özel bir firmaya ait yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste seyahat eden 2 şahsın hareketlerinden şüphelenen jandarma ekipleri, şahıslar üzerinde ve eşyalarında arama yaptı. Yapılan arama neticesinde 93 gram toz esrar ile 86 gram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili olarak iki şüpheli şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:16
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