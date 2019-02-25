0553 313 94 23

Gevaş’ta başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor

Van’ın Gevaş Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ‘Ayın Birincileri Gevaş’ın İncileri’ projesi kapsamında başarılı olan öğrenciler ödüllendiriliyor.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:25
Gevaş’ta başarılı öğrenciler ödüllendiriliyor

Van’ın Gevaş Kaymakamlığı tarafından hayata geçirilen ‘Ayın Birincileri Gevaş’ın İncileri’ projesi kapsamında başarılı olan öğrenciler ödüllendiriliyor.


Gevaş Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Hasan Jira, Necat Kaçmaz ile Yusuf İdiz tarafından koordine edilen ‘Ayın Birincileri Gevaş’ın İncileri’ projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında her ay başarılı olan ve ideal davranışlar sergileyen öğrenciler, ‘Ayın Örnek Öğrencisi’ olarak seçilerek ödüllendiriliyor. Öğrencileri olumlu davranmaya yönlendirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında ayın örnek öğrencileri, Gevaş Çok Programlı Anadolu Lisesinde Kaymakam İshak Çınar ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada öğrencilere proje hakkında bilgilendirmede bulunan Kaymakam Çınar, ilçede eğitime çok önem verdiklerini ve böylesi projelerle öğrencilerin her alanda kendilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu söyledi. Konuşmasının ardından seçilen öğrencileri tebrik eden Kaymakam Çınar, öğrencilere başarılarının devamını diledi.


Daha sonra proje kapsamında Abalı Kayak Merkezine giden öğrenciler, kızakla kayarak gönüllerince eğlendiler. Öğrencilerle birlikte kayan Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, proje hakkında açıklamalarda bulunarak, “Ayın Birincileri, Gevaş’ın İncileri projesinde milli eğitim bünyesinde çok kıymetli hocalarımız ve ekibi bize destek vermekteler. Burada başarıdan, birinciden kasıt; sadece eğitim, öğretim başarısı değil. Çocukların diğer öğrencilere örnek olması, özverisi, davranışlarıdır. Her okulumuzda ortaokul ve lise bazında ikişer öğrenci seçiyoruz. İlk programımızı Abalı Kayak Merkezimizde yapmak istedik. Çünkü önümüzdeki sezonda belki bu kadar verimli kar bulamayabiliriz. Ama bir sonra ki etkinliğimiz, tarihi ve kültürel değerlerimizi tanıtmak olacaktır. Amacımız, çocuklarımıza katkı sağlamak ve çocuklarımıza bir gün bile olsa hiç unutamayacakları bir gün yaşatmaktır. Umarım bu etkinliklerimiz diğer çocuklarımıza da örnek olur” dedi.


Projenin sezon sonuna kadar süreceğini dile getiren Çınar, “Önümüzdeki sezonda her ay farklı aktivitelerle çocuklarımızı hem eğlendirecek, hem onlara bir şeyler öğretecek hem de genel kültürlerini artıracak projelerimizle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


Daha sonra Gevaş Gençlik Merkezinde kendileri için hazırlanan çiğköfte ve canlı müzik dinletisi programına katılan öğrenciler, başta Kaymakam İshak Çınar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:25
  1. kültür
  2. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Genç, el emeği pazarında kadınların misafiri oldu
    1. Başkan Genç, el emeği pazarında..
    2. Tekirdağ’da hayvanlar telef olmasın..
    3. Ayakkabı tabanında uyuşturucu zulası
    4. Diyarbakır’da judo müsabakaları..
    5. Türk operasına taze kan
    6. ABD’ye üç katı ihracat fırsatı için..
    7. TCMB'den döviz depo ihalesi
    8. Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı izle..
    9. Eski Giritliler’in yeni kenti İzmir
    10. Pakistan’da 4 katlı bina çöktü: 3 ölü
    11. (Özel) Türkiye’den ABD’ye ilk defa..
    12. Başkan Soylu’dan hafta sonu mesaisi
    13. Türkiye’de kırmızı et tüketimi..
    14. Yeşilboğaz: “Sertifikası olmayan..
    15. ABD Başkanı Trump, ticaret savaşında..
    16. Belediye anaokulu ve çocuk..
    17. Edirne’nin Keşan ilçesinde kar..
    18. Gevaş’ta başarılı öğrenciler..
    19. O ilimizde okullar tatil edildi
    20. Tütüncüler derneğinden çağrı: Sigaraya..
    21. Gamze Özçelik, 9 genç için verilen..
    22. Aliağaspor FK’dan farklı galibiyet
    23. Kayseri OSB Teknik Koleji..
    24. Alaşehir’de "Sıfır Atık" sergisi
    25. Başkentte sağlık çalışanlarına..
    26. Küçük Kızlar Voleybol Takımı, İl..
    27. Ankara itfaiyesi işaret dilini..
    28. 1. Lig'de şampiyonluk yarışı nefes..
    29. Bingöl’de 26 yerdeki ’Geçici Özel..
    30. Borsa haftaya yükselişle başladı
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek
    Bir dönem sona resmen erdi! Bundan sonra sadece onlar yapabilecek

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    Bakan Soylu açıkladı! "Tek tek ötüyorlar"
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!